Serie A: Napoli rescató un agónico empate ante Roma
Spinazzola y Alisson Santos sellaron el 2-2 tras un doblete de Malen para el "giallorosso"
Alisson Santos selló el 2-2 definitivo en el estadio Diego Maradona a los 82' después de que Leonardo Spinazzola estableciera la primera igualdad a los 40' luego que el neerlandés Donyell Malen anotara un doblete para Roma (7 y 71') tras un centro del español Bryan Zaragoza y con el penal sancionado por el árbitro Andrea Colombo tras la falta del kosovar Amir Rrahmani sobre el brasileño Wesley.
Napoli, que incluyó al uruguayo Mathías Olivera a los 70' con Alisson Santos, cuyo compatriota Giovane ingresó a los 79', se mantiene en el tercer puesto de la Serie A, ahora con 50 puntos, tres más que Roma, que alineó a Wesley y contó con el argentino Matías Soulé desde el inicio del complemento.
Viernes.
Pisa 1 - Milan 2.
Sábado.
Como 1 - Fiorentina 2.
Lazio 0 - Atalanta 2.
Inter 3 - Juventus 2.
Domingo.
Udinese 1 - Sassuolo 2.
Cremonese 0 - Genoa 0.
Parma 2 - Hellas Verona 1.
Torino 1 - Bologna 2.
Napoli 2 - Roma 2.
Lunes.
Cagliari-Lecce.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 61 25 20 1 4 60 21.
Milan 53 24 15 8 1 40 18.
Napoli 50 25 15 5 5 38 25.
Roma 47 25 15 2 8 31 16.
Juventus 46 25 13 7 5 43 23.
Atalanta 42 25 11 9 5 34 21.
Como 41 24 10 8 5 38 18.
Bologna 33 25 9 6 10 34 32.
Lazio 33 25 8 9 8 26 25.
Sassuolo 32 25 9 5 11 29 35.
Udinese 32 25 9 5 11 28 38.
Parma 29 25 7 8 10 18 31.
Cagliari 28 24 7 7 10 28 33.
Torino 27 25 7 6 12 25 44.
Genoa 24 25 5 9 11 29 37.
Cremonese 24 25 5 9 11 21 33.
Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39.
Lecce 21 24 5 6 13 15 31.
Pisa 15 25 1 12 12 20 42.
Verona 15 25 2 9 14 19 43.
Máximos goleadores.
- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli).
- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Moise Kean (Fiorentina) y Mateo Pellegrino (Parma).
- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli) y Nikola Vlasic (Torino).
Próxima fecha.
Viernes.
Sassuolo-Hellas Verona.
Sábado.
Juventus-Como.
Lecce-Inter.
Cagliari-Lazio.
Domingo.
Genoa-Torino.
Atalanta-Napoli.
Milan-Parma.
Roma-Cremonese.
Lunes.
Fiorentina-Pisa.
Bologna-Udinese. (ANSA).