Serie A: Napoli resurge antes del duelo clave ante el líder Roma

MILÁN (AP) — Napoli ha vuelto.

Y justo a tiempo para la visita el domingo a la Roma, el líder de la Serie A, con apenas dos puntos separando a ambos equipos.

Después de una serie de resultados decepcionantes en la Serie A y la Liga de Campeones, el campeón defensor de la Serie A resurgió con un triunfo 3-1 sobre Atalanta para luego seguir con la victoria 2-0 sobre Qarabag.

“Lo disfrutaremos y luego nos volveremos a poner el casco porque el domingo tenemos a Roma”, afirmó Antonio Conte, técnico de Napoli.

El conjunto napolitano comenzó a tener problemas a medida que se le acumularon las lesiones. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne y Frank Anguissa se perdieron largos periodos y otros enfrentando ausencias más cortas.

El equipo de Conte no había ganado desde finales de octubre antes de romper esa racha con la victoria sobre Atalanta el fin de semana pasado.

“Napoli no estaba muerto, no es cuestión de estar vivo o no, sino de seguir trabajando, siempre dando todo lo que tenemos”, añadió Conte. “Luego, los partidos se pueden ganar o no, pero sabemos que siempre debemos darlo todo”.

Enfrentamientos clave

El AC Milan buscará aprovechar cualquier desliz de la Roma.

Los Rossoneri están empatados en puntos con Napoli, dos por detrás del equipo capitalino, y recibe el sábado a Lazio. El Milan llega entonado después de vencer al Inter de Milán en el derbi del fin de semana pasado.

Por su parte, el Inter y Bologna están tres puntos por debajo de la Roma. El Inter visita el domingo a Pisa, amenazado con el descenso, mientras que Bologna recibe a Cremonese al día siguiente.

Hay una batalla clave por el descenso en el otro extremo de la tabla, ya que el colista Hellas Verona visita a Genoa, que también está en la zona de descenso y tiene solo dos puntos más que su oponente.

Jugadores a seguir

El suplente Kenan Yildiz brilló a mitad de semana con Juventus, participando en los tres goles para ayudar a la Vecchia Signora a vencer 3-2 al Bodø/Glimt noruego y finalmente obtener su primera victoria en esta edición de la Liga de Campeones.

La Juve se encuentra siete puntos detrás de la Roma y recibe el sábado a un Cagliari amenazado por el descenso.

Scott McTominay anotó y también forzó un autogol en la victoria de Napoli sobre Qarabag, y el internacional escocés debería ser nuevamente clave contra la Roma.

Paulo Dybala, el atacante argentino de la Roma, podría reaparecer tras su último contratiempo físico.

Fuera del campo

Informes de medios italianos indican que la Confederación Asiática de Fútbol aprobó la celebración de un partido de la Serie A entre el Milan y Como en Perth, Australia, en febrero.

La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, aún necesitaría dar el visto bueno.

Tanto los aficionados del Milan como de Como han expresado su oposición al largo viaje para un partido entre clubes situados a menos de una hora de distancia.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes