Serie A: Napoli-Roma acapara la escena

(di Mario Zaccaria) (ANSA) - NAPOLES, 15 FEB - Napoli recibirá mañana a Roma en un duelo entre dos que pelean arriba en el campeonato italiano, que aspiran a clasificarse a la próxima Champions y que extrañarán al británico Scott McTominay y al argentino Paulo Dybala, figuras de ambos planteles, cuando choquen en el estadio Diego Maradona en el destacado de la vigesimoquinta fecha, que tuvo su plato fuerte hoy con el triunfo del líder Inter en el Clásico de Italia frente a Juventus por 3-2 en Milán.

Antonio Conte, acostumbrado a tener que improvisar por la cantidad de lesionados que sufrió Napoli a lo largo de esta temporada buscará darle continuidad a los sufridos triunfos frente a Fiorentina y Genoa para sepultar la eliminación por penales frente a Como en cuartos de final de la Copa Italia que se sumó a la que sufrió previamente en la fase de liga de la Champions, sin siquiera la chance de disputar un repechaje por el pasaje a octavos.

Con un solo frente que atender, el defensor de la corona en el "Calcio" recibirá a la Roma de Gian Piero Gasperini, que tras atrapar el último boleto directo a los octavos de la Europa League y habiendo sido eliminada en Copa Italia por Torino en esa misma instancia irá en busca de su segundo triunfo consecutivo tras el que logró frente a Cagliari el lunes luego de la imprevista derrota en casa de Udinese y el primer empate en el torneo frente al Milan.

Un Milan que sufrió para imponerse en casa del ascendido Pisa, uno de los colistas del certamen, en el duelo que abrió esta jornada el viernes y que se afirmó en el segundo puesto con cuatro puntos de ventaja sobre Napoli, que zafó hoy del acecho de Juventus con la derrota en el Clásico del equipo turinés que podría ser desbancado por la Roma del cuarto puesto si el "giallorosso" consigue al menos un segundo empate en el campeonato mañana.

La victoria del "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu le permitió volver a estirar su ventaja en la cima a ocho puntos sobre Milan, que el miércoles de local completará su partido pendiente de la fecha anterior frente a Como, y refrendar su chapa de candidato al título cuando restarán otras 13 jornadas para el cierre del campeonato, en el que el choque Napoli-Roma, a decir de Gasperini, no será "decisivo".

Tres puntos de ventaja le lleva el equipo de Conte al suyo y tratará de capitalizar la derrota de Juventus para afirmarse en el tercer puesto y, en caso de ganar, sacarle seis a su rival de turno y ponerse a solo uno de distancia del escolta Milan, pero antes tendrá que superar a una Roma cuyas ocho derrotas contrastan con sus 15 victorias, las mismas que festejó Napoli.

Será sin McTominay, quien se resintió de una dolencia en el tendón del glúteo que arrastra desde hace tiempo y que se agudizó en la victoria frente a Genoa, razón por la cual Conte apelará al macedonio Elif Elmas para acompañar al eslovaco Stanislav Lobotka en el armado de juego, aunque al menos recuperará al delantero Matteo Politano, por lo que no necesitará modificar el esquema táctico (3-4-2-1) que suele ser el que más le gusta.

El único delantero será el danés Rasmus Hojlund, goleador del equipo con ocho festejos que será asistido por Politano y por Antonio Vergara, cuyas buenas actuaciones en los últimos partidos hicieron que posara en él su "radar" Gennaro Gattuso, entrenador de la selección italiana que buscará romper el maleficio en los repechajes para no faltar por tercera vez consecutiva al Mundial, que se celebrará este año.

En Napoli juegan otros históricos convocados por Gattuso como el arquero Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola y Alessandro Buongiorno, los últimos dos probablemente titulares mañana en un partido en el que faltará por sanción el brasileño Juan Jesús y que se anticipa será presenciado por unos 52.000 espectadores ante una Roma que extrañará a Dybala, marginado de la convocatoria hoy por una dolencia en la rodilla.

Sin él, Gasperini apuesta a un salto técnico de la Roma para poder competir de igual a igual con los equipos grandes, un déficit que mostró a lo largo del torneo su equipo, incapaz de imponerse en esos duelos con rivales directos.

"Más que un salto de mentalidad, lo que necesitamos es un salto de calidad a nivel técnico. Si las cosas se repiten con el tiempo, es porque la brecha se ha acortado", afirmó Gasperini, quien también afronta situaciones difíciles por las lesiones que azotan al plantel desde hace un par de meses.

Una de ellas es la de Dybala, quien se había entrenado con el resto del plantel a lo largo de la semana y terminó siendo baja de último momento, situación que "ciertamente genera fastidio", según el DT, porque "sabemos que cuando podemos contar con todos, somos competitivos".

"Las ausencias continuas están frenando nuestro ritmo", admitió a pesar de asegurar que "esto no impidió el crecimiento que experimentamos respecto de la primera ronda", explicó Gasperini, que consideró el duelo con Napoli como "un partido importante, pero no decisivo en la lucha por el cuarto puesto".

En ese sentido, aseguró que "el jugar Copas es una ventaja y no lo contrario porque te permite medirte con otra realidad y si me dan a elegir prefiero atender dos frentes y, si es la Champions, todavía más. Pasaron 24 fechas y seguimos en carrera junto con Juventus y con Napoli, pero habrá que esperar hasta las últimas para saber dónde estamos".

Sin Dybala, su compatriota Matías Soulé intentará cumplir el rol de conductor a pesar de que no llega en las mejores condiciones para tratar de sumar ante un rival directo, como lo es Juventus, a la que recibirá en el Olímpico de la capital dentro de dos fechas (el 1 de marzo) después de hacer lo propio frente a Cremonese en la próxima jornada. (ANSA).