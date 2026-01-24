Serie A: Napoli suma otro brasileño

Napoli, donde juegan los brasileños Juan Jesús y David Neres, pagará unos 20 millones de euros en dos cuotas, tras adelantarle un anticipo por el préstamo a Hellas Verona antes de sumar en forma definitiva al atacante de 22 años que esta mañana superó los controles médicos de rigor a los que se sometió en Milán.

Tres goles y cuatro asistencias sumó en su paso por el equipo veronés Giovane, que suma 19 partidos con la selección Sub-20 "canarinha", con la que festejó otros dos, además de haber disputado cuatro partidos con el combinado Sub-23 de su país.

Ni tiempo para la presentación tendrá el futbolista, que podría sumarse de inmediato al plantel de Antonio Conte que viajará a Turín para enfrentar mañana a Juventus en un duelo correspondiente a la vigesimosegunda fecha del campeonato, aunque lo haría para ir adaptándose al nuevo grupo, según informan fuentes del club.

Antes de desembarcar en Nápoles, Giovane había sido cedido a préstamo sin costo al Corinthians por Hellas, al que regresó y en el que luego se sumó al equipo entrenado por Paolo Zanetti para celebrar sus tres goles con esa casaca.

También Cagliari sumará a un delantero sudamericano, en este caso el uruguayo Agustín Albarracín, de 20 años, cuyo arribo procedente de Boston River será a cambio de 2 millones de euros (el club de Montevideo se asegurará un 30 por ciento en caso de una futura venta por encima de esa cifra).

Fuentes del club sardo, que hoy derrotó a Fiorentina en Florencia en uno de los adelantos de la fecha, confirmaron que el futbolista llegaría el lunes para someterse a los controles médicos antes de rubricar su contrato e incorporarse al plantel de Fabio Pisacane.

Juventus también tiene prácticamente acordado el arribo del marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del turco Fenerbahce, aunque en este caso las negociaciones se realizan bajo absoluta reserva. Según rumores, el club turinés lo incorporaría a préstamo con derecho a comprarlo en más de 27 millones de euros.

De Génova a Roma volará el mediocampista Lorenzo Venturino, quien llegará a préstamo del "Grifone" con una opción de compra definitiva para cubrir la partida a ese club de Tommaso Baldanzi y quien lucirá la casaca número 20 en el "giallorosso" de Gian Piero Gasperini.

Lazio, en tanto, realiza sus últimos esfuerzos por retener al menos hasta el final de esta temporada al zaguero Alessio Romagnoli, quien expresó su deseo de partir ante una oferta del Al-Sadd qatarí, mientras que llegaría desde Reggiana el arquero Edoardo Motta para suplir la partida del griego Christos Mandas al Bournemouth. (ANSA).