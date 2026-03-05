Serie A: Napoli-Torino abre la fecha

(di Francesco Tedesco) (ANSA) - NAPOLES, 05 MAR - Napoli, último campeón del fútbol italiano y tercero en discordia en esta temporada, recibirá mañana a un Torino que "resucitó" con la llegada de Roberto D'Aversa e intentará repetir en el inicio de la vigesimoctava fecha, en la que el "Derby della Madonnina" que animarán el líder Inter y el escolta Milan el domingo en San Siro acapara la atención.

El equipo de Antonio Conte, que suma 53 puntos y está a cuatro de distancia del "rossonero" y a 14 del "nerazzurro", recupera al camerunés André Zambo Anguissa y al belga Kevin De Bruyne, ausentes desde hace tiempo por lesiones, quienes se anuncian como suplentes en un plantel que no contará con el eslovaco Stanislav Lobotka.

El técnico del Napoli tendrá que improvisar nuevamente la formación inicial, especialmente en el mediocampo, en una temporada signada por las bajas que atenta contra sus opciones, cada vez más reducidas, de retener el cetro cuando restarán otras diez jornadas para el final del campeonato en el que el objetivo es lograr el pasaje a la Champions.

Enfrente estará el "granate" que renació de sus cenizas con el arribo de D'Aversa, en cuyo estreno derrotó por 2-0 de local a Lazio con goles del colombiano Duván Zapata y del argentino Giovanni Simeone para cortar una racha de dos derrotas en fila que amenazaba con complicarlo en la recta final del certamen.

El "Cholito" elevó a seis goles su cosecha en el torneo (los mismos que su compañero croata Nikola Vlasic) e intentará cumplir ahora nuevamente con la "ley del ex" ante un Napoli que no contará con Giovanni Di Lorenzo, ni con el kosovar Amir Rrahmani, lesionados, y que el brasileño Juan Jesús compartirá con el neerlandés Sam Beukema y con Alessandro Buongiorno, ex Torino.

Lobotka, conductor del juego de Napoli en el mediocampo, faltará por una dolencia muscular de la que no se informó cuánto tiempo le demandará recuperarse, al igual que el británico Scott McTominay, quien no superó todavía una inflamación en el tendón que lo marginó de los duelos con Roma, Atalanta y Hellas Verona y con Como por Copa Italia.

Napoli se despidió en ese partido del torneo al caer por penales ante el equipo del español Cesc Fabregas en cuartos de final, instancia en la que también quedó eliminado al perder por 2-1 frente a Inter (los vencedores empataron sin goles en la semifinal de ida y definirán el pasaje a la final el 22 de abril en el Giuseppe Meazza).

Cuando Napoli y Torino chocaron en octubre por la séptima fecha, el "granate" se impuso con un gol de Simeone en Turín y mañana intentará repetir en el Diego Maradona en un duelo previo al cual Conte decidió no ofrecer la habitual conferencia de prensa, aunque no es la primera vez que lo hace.

Se deduce que el macedonio Elif Elmas y británico Billy Gilmour compartirán la mitad de la cancha con Leonardo Spinazzola y Matteo Politano, mientras que adelante jugarían Antonio Vergara y el brasileño Allison, por detrás del danés Rasmus Hojlund, goleador del equipo con nueve festejos.

El belga Romelu Lukaku volvería a iniciar en el banco de suplente, como lo hizo en la fecha anterior frente a Hellas Verona, duelo en el que ingresó con el partido en marcha y terminó siendo artífice del triunfo por 2-1 con un gol, el primero para él en el torneo, en tiempo adicionado.

La duda pasa por la presencia de Alex Meret o del serbio Vanja Milinkovic-Savic en una valla que Napoli no logra mantener invicta desde que derrotó por 1-0 ante Sassuolo el 17 de enero, tras lo cual le convirtieron al menos un gol en nueve compromisos, entre campeonato y Copas, habiendo recibido 28 en 27 jornadas, la más vulnerada de las cinco que ocupan los primeros puestos.

Torino tratará de extender esa racha con una delantera que Simeone podría llegar a compartir con Cesare Casadei, quien parece ganarle la pulseada a Zapata, en un partido en el que D'Aversa podrá contar con el mediocampista turco Emirhan Ilkhan, quien cumplió una fecha de suspensión, y que -advierte el DT- "sabemos que será difícil ante un gran rival y distinto al que jugamos contra Lazio".

"La historia de este año nos dice que tras un triunfo, han venido periodos negativos. Se lo dije al equipo y queremos revertir la tendencia", destacó D'Aversa, quien dijo sentir envidia por sus jugadores que saldrán a la cancha en un partido que para él también será distinto porque Conte, el padrino de su hija, y porque nunca lo pudo derrotar en los cinco duelos en los que lo enfrentó. (ANSA).