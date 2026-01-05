Serie A: Napoli venció a Lazio y sigue acechando al Milan

Leonardo Spinazzola abrió el marcador a los 13' y el kosovar Amir Rrahmani puso cifras definitivas a los 32' para la victoria del equipo partenopeo del DT Antonio Conte, que sufrió la expulsión de Pasquale Mazzocchi.

El defensor de 30 años vio la tarjeta roja al mismo momento que Tijjani Noslin, delantero neerlandés de Lazio que siete minutos antes había sufrido la expulsión del defensor montenegrino Adam Marusic por doble amonestación.

Con este resultado, Napoli, campeón defensor, quedó con 37 puntos, uno menos que Milan, líder transitorio tras haber vencido por 1-0 como visitante al Cagliari (18) en la apertura de la jornada.

"Estoy muy contento. Estamos haciendo cosas importantes y consiguiendo victorias contra grandes equipos. No será fácil porque a partir de ahora jugaremos cada tres días, y esperamos no pagar demasiado por usar tanto a nuestros jugadores", afirmó Conte.

El entrenador del equipo partenopeo, que alineó a los brasileños Juan Jesús y David Neres (reemplazado por lesión a los 69'), destacó su satisfacción por la campaña del Napoli pese a la cantidad de problemas registrados durante la temporada.

"Tendremos que esperar hasta mañana para los estudios de Neres, pero espero que no sea nada grave. Estamos lidiando con muchas bajas, pero tengo que felicitar a los chicos: no dejamos jugar a Lazio", resaltó Conte, quien rechazó hablar sobre el libro de pases del invierno europeo, que concluirá el 2 de febrero.

"No hablemos del libro de pases. El año pasado dije 'no hagamos daño' y vendieron a (Khvicha) Kvaratshkelia, así que trajo mala suerte", recordó el DT del Napoli en diálogo con la cadena DAZN sobre la transferencia del georgiano al París Saint-Germain.

"Hay quienes tienen que lidiar con esto y saben lo que pienso.

Todos tienen claro con quiénes lo estamos haciendo, quién puede recuperarse y quién tendrá dificultades. Yo también tengo que ser entrenador y optimizar los recursos que tengo. Las exigencias sobre mí siempre son muy altas, y siempre intentaré dar lo mejor de mí con los jugadores", aseguró Conte.

Napoli y Milan, animadores de la pelea por el "Scudetto", tienen un partido menos al igual que Inter y Bologna, los otros protagonistas de la Supercopa de Italia 2025 que registró la coronación del equipo partenopeo, que en la final disputada en Riad venció por 2-0 al "rossoblú", campeón de la Copa Italia 2024-25 tras superar en la final al rojinegro.

Inter, que suma 36 puntos y en último turno recibía al Bologna (26), será local el miércoles 14 del Lecce (decimosexto con 16 unidades) en su duelo pendiente de la fecha 16, por la que Napoli se medirá el mismo día al Parma (18), mientras que Bologna visitará al antepenúltimo Hellas Verona (12) el jueves 15, cuando Milan jugará en campo del Como (27).

Por su parte, Lazio quedó noveno con 24 puntos y su DT Maurizio Sarri manifestó su malestar al subrayar que "somos el segundo equipo en la Serie A con menor cantidad de faltas cometidas y el que más expulsados tiene".

"Está claro que, o cometemos faltas garrafales cada vez que merecen una tarjeta roja, o estas cifras no cuadran. Sin embargo, los árbitros no deben convertirse en una excusa", aclaró Sarri en conferencia de prensa.

"Si lo que sufrimos fueron errores, siguen ahí; si hay algo diferente, no podemos hacer nada al respecto. Incluyámoslos en la lista de dificultades a superar. Hemos recibido dos tarjetas rojas evitables que nos pondrán aún más difíciles de cara al próximo partido contra Fiorentina", lamentó Sarri sobre el duelo del miércoles 7 por la fecha 19 con el equipo "violeta", que marcha último en el torneo.

En cuanto al partido, Sarri opinó que "le facilitamos las cosas a nuestro rival, pero vi al equipo más fuerte de la liga enfrentándonos. La derrota se debe a que Napoli es más fuerte, y es comprensible, pero sin duda podríamos haberlo hecho mejor", reconoció.

Por otra parte, Sarri se refirió al libro de pases del mercado invernal europeo luego que Lazio estuvo imposibilitado de sumar refuerzos durante el verano boreal por haber superado durante el primer trimestre de 2025 tres parámetros económicos que impone la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

"Hablé con el director deportivo (Angelo Fabiani, Ndr) y le comenté que necesitamos jugadores clave en ciertas zonas del campo. El resultado de esta conversación depende del club", explicó Sarri, quien se regisnó a la inminente partida del argentino Valentín Castellanos al West Ham.

"Castellanos también estaba abierto a este tipo de solución; cuando surgen situaciones como ésta, es difícil retener a un jugador. Además, dada la situación que podría haberse dado, podríamos haber estado más preparados", reflexionó Sarri ante DAZN.

También el delantero y capitán de Lazio, Mattia Zaccagni, habló en conferencia de prensa sobre las expulsiones y enfatizó que "a veces les preguntamos directamente (a los árbitros) y muchas veces no obtenemos aclaraciones sobre lo que está sucediendo".

"Todo se ha vuelto muy subjetivo; a veces no entiendo cómo se aplican ciertas reglas", completó Zaccagni. (ANSA).