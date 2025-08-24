Serie A: Nico Paz selló el triunfo de Como ante Lazio

El griego Anastasios Douvikas abrió el marcador a los 47' para Como tras un gran pase de Nicolás Paz, quien puso cifras definitivas a los 73' con un golazo de tiro libre.

"Fue un buen partido en cuanto a consistencia. Esa es nuestra mentalidad, pero lleva tiempo. Es la primera vez que aplicamos tanta presión constante, pero no se consigue de la noche a la mañana: requiere trabajo y paciencia", afirmó del DT del Como, el español Cesc Fábregas.

"Es mentira decir que si gastas dinero, ganas de inmediato: hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar. En defensa recibimos pocos goles, pero tuvimos suerte cuando le anularon el gol a Lazio", admitió sobre la conquista invalidada por offside del argentino Valentín Castellanos a los 63'.

Esa jugada determinó la primera vez que un árbitro, en este caso Gianluca Manganiello, explicó al público en un estadio una decisión tras revisar una acción en el VAR a partir de la principal innovación del reglamento para la temporada 2025-2026 de la Serie A.

"En general, estoy muy contento. También me gustó la energía de los jugadores que salieron del banco. Todos son importantes y todos marcan la diferencia", concluyó el DT español, que alineó a los argentinos Máximo Perrone y Nico Paz (amonestado), ambos reemplazados a los 78'.

Diferente era el clima en el vestuario de Lazio, donde el DT Maurizio Sarri, que afronta su segundo ciclo en el club, reconoció que su equipo completó "un partido pésimo".

"Hoy el partido fue desigual, y no se trató de una diferencia física: nosotros nos dedicamos a correr, ellos hicieron circular el balón", analizó Sarri.

"Entre errores técnicos y decisiones ilógicas, fue un partido realmente pésimo contra un equipo que sabíamos que era muy técnico con la posesión. No hicimos nada de lo que nos propusimos", agregó el entrenador de Lazio.

"Si veo el partido de hoy, técnicamente Lazio es inferior al Como. Esperemos que sólo sea un mal día nuestro y que esta diferencia no sea real. Así somos y tenemos que seguir adelante, todo lo demás son solo excusas. Se puede ser malo, pero no como los que vimos hoy", completó Sarri, que contó los 90' con Castellanos (amonestado). (ANSA).