Serie A: No hay dos, sin tres

(di Emanuele Pastorella) (ANSA) - TURIN, 26 DIC - Juventus irá mañana en busca de su tercera victoria en fila en el campeonato para cerrar el año lo más alto posible en la tabla en la que Pisa, su rival de turno en esta decimoséptima y última del 2025, ocupa el penúltimo puesto y necesita ganar también para salir de la zona de descenso.

La "Vecchia Signora" entrenada por Luciano Spalletti viene de derrotar por 2-1 en Turín a la entonada Roma y tras haber superado por 1-0 a domicilio a un Bologna que también lucha por puestos de clasificación a las Copas europeas, dos triunfos fundamentales para dejar atrás el traspié sufrido en campo de Napoli (2-1), último campeón de Italia.

Con la resaca de las fiestas de Nochebuena y Navidad definitivamente superada, Juventus vuelve a enfocarse en el juego para sumar nuevamente de a tres e ilusionarse al menos por un día pues, de lograrlo, quedará a un punto del líder Inter, en la misma línea que Milan y un punto por encima del Napoli, los tres con un partido menos.

Y es que esos tres equipos disputaron la Supercopa de Italia en Riad junto con Bologna que consagró por tercera vez en la historia al hoy entrenado por Antonio Conte, que a mediados de enero recuperará su duelo postergado frente a Parma por la decimosexta fecha y en esta visitará el domingo a Cremonese.

Ese mismo día, Milan (que también jugará a mediados de enero su partido pendiente con Como) recibirá en San Siro a Hellas Verona (que precede por un punto a Pisa y también está en zona de descenso), mientras que Inter (que debe su duelo con Lecce y lo jugará en enero) visitará el domingo a Atalanta en duelo de "nerazzurri".

Hasta entonces y en caso de una nueva victoria, Juventus se codeará con los equipos de vanguardia tras haber superado el examen que advertía Spalletti tendría que rendir frente a la Roma de Gian Piero Gasperini, que el lunes en el Olímpico recibirá a Genoa en el cierre de la jornada buscando recuperarse de aquella derrota.

El próximo del equipo turinés será "un examen de madurez", afirma ahora Spalletti en la previa del choque con Pisa, entrenado por el campeón mundial Alberto Gilardino que en la jornada anterior logró un agónico empate en dos goles en campo del Cagliari.

El ex DT de la selección "azzurra" pidió mantener alta la atención durante todo el partido para no pasar sobresaltos como los que Juventus supo pasar ante rivales potencialmente inferiores en los papeles, como los que suponen ser Lecce, Sassuolo y Cremonese, sus primeros adversarios en el campeonato en 2026.

Después llegará Cagliari, al que visitará antes de recibir en Turín, el 25 de enero, a un Napoli que pelea por idénticos objetivos en lo que podría llegar a ser un mano a mano en la lucha por el "scudetto" en la que se suman otros equipos que bien podrían considerarse candidatos también.

Las mayores preocupaciones de Spalletti de cara al duelo con Pisa pasan por los lesionados, rubro en el que se destacan el colombiano Juan Cabal y el portugués Francisco Conceicao, mientras que al estadounidense Weston McKennie podría concederle un descanso para que recupere energías.

En la ofensiva, el turco Kenan Yildiz es número puesto, mientras que el belga Lois Openda, autor de uno de los goles frente a Roma, parece sacarle ventaja al estadounidense nacionalizado canadiense Jonathan David. El neerlandés Teun Koopmeiners volverá al plantel después de cumplir una fecha de suspensión.

Mientras Pisa intentará sumar ante su público en el Arena Garibaldi su segunda victoria en el certamen, Juventus tratará de celebrar la novena para rendirle homenaje a la familia Agnelli tras la muerte de Maria Sole, a los 100 años de edad, "una figura de extraordinaria elegancia y testimonio de un siglo de historia blanquinegra", según expresó el club en un sentido comunicado. (ANSA).