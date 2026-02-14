Serie A: "No somos equipo de mitad de tabla", Sarri

"Si un equipo juega con la intensidad con la que lo hicimos nosotros hoy y como lo habíamos hecho frente a Juventus y Bologna, es porque se está convirtiendo realmente en un equipo", agregó al destacar que "Atalanta está en un buen momento y con suerte porque también en el triunfo frente a Juventus llegó tres veces al arco y marcó tres goles".

La referencia apuntó al anterior partido del "nerazzurro" de Bérgamo entrenado por Raffaele Palladino, que será rival de Lazio nuevamente en las semifinales de la Copa Italia (con partidos de ida y vuelta previstos para marzo y abril) y que con la victoria de hoy desplazó del sexto puesto a Como, derrotado más temprano por Fiorentina de local.

"No estoy conforme con el resultado, pero sí con la actitud de mi equipo y por eso no podemos sentirnos decepcionados", explicó Sarri, quien consultado sobre un penal reclamado por Lazio y no sancionado, evitó entrar en polémicas y respondió: "Se podía haber cobrado o no, pero son situaciones que pueden cambiar el rumbo de un partido".

Sobre los aficionados de Lazio, que volvieron a desertar en masa del Olímpico en protesta contra la gestión del presidente Claudio Lotito, el veterano entrenador destacó: "Me encantaría que el público volviera al estadio. Nuestros hinchas no son tan exigentes como para exigirnos que ganemos a cualquier precio, pero tengo un gran respeto por las decisiones de las personas, aunque si regresan sería el hombre más feliz del mundo".

"Con público creo que hubiese sido otro partido. Necesitamos a los aficionados y lo digo en nombre de todo el plantel. Nos falta su aliento en este cierre de temporada y es feo jugar sin hinchas en las gradas. Estoy en el club desde hace nueve años y nunca había vivido algo así", coincidió el zaguero serbio-montenegrino Adam Marusic.

"Siempre di todo por esta casaca, pero con público se siente distinto y hoy creo que con nuestros fanáticos alentando otro hubiera sido el resultado", reiteró, al coincidir también con Sarri en que Lazio "está creciendo como equipo" y destacar que "no es fácil jugar tres partidos tan importantes en apenas seis días", al aludir al empate en dos goles previo ante Juventus del domingo y al triunfo por penales frente a Bologna del miércoles por Copa Italia. (ANSA).