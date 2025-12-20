Serie A: "Nos falta dar ese salto"

"Perdimos con Milan, Napoli, Inter y ahora con Juventus, tenemos que crecer para pelear con esos rivales y para eso será importante aprovechar la oportunidad que ofrecerá el mercado de pases en enero", advirtió el entrenador "giallorosso", sugiriendo que su Roma necesita refuerzos si pretende pelear por el título.

A pesar de que la derrota le impidió a sus dirigidos escalar a la cima del campeonato junto con Inter, Gasperini destacó: "Tenemos 30 puntos en 16 fechas disputadas y seguimos en el cuarto puesto (a tres de la cima que ocupa el "nerazzurro", que postergó su duelo porque jugó la Supercopa de Italia en Riad).

"Eso quiere decir que algo bueno hemos hecho, pero tenemos que seguir creciendo y ser más fuertes", completó el DT al explicar que apostó por el argentino Paulo Dybala como titular en lugar del irlandés Evan Ferguson, que lo reemplazó a los 56', porque "es una elección que ya hice y porque si tengo que elegir entre ambos, elijo siempre a Paulo".

Sobre la Juventus de Luciano Spalletti, a la que le dio la espalda en su momento para aceptar la oferta de la Roma, Gasperini reconoció que "tiene potencial para pelear en lo más alto con Napoli, Inter y Milan y ha crecido muchísimo en varios aspectos en los últimos tiempos".

"Hoy jugamos de igual a igual ante un rival fuerte y siempre estuvimos en partido hasta el final. Nos faltó algo más en el cierre y por eso nos vamos derrotados, pero vamos a trabajar para seguir mejorando", dijo por su parte Baldanzi, autor del gol del descuento, que afirmó sentirse "muy cómodo en la Roma".

Una "Roma fuerte", según Spalletti, quien en la previa advertía que Juventus rendiría hoy un examen en el Allianz Stadium de Turín ante uno de los candidatos al título, "uno de los mejores equipos del torneo", reconoció al final del duelo.

"Nos costó más en el primer tiempo, pero en el complemento jugamos mejor, aunque tenemos cosas para mejorar", consideró el ex DT de la selección "azzurra", que celebró el "haber ganado los últimos dos partidos porque eso nos sirve para dar pasos hacia adelante".

Consultado acerca de si se divierte viendo jugar a su Juventus, Spalletti fue más que claro: "Creno que no sé qué significa divertirse. Nunca lo hice" y comentó que lo que más contento lo deja es "haber visto a los jugadores abrazados al final del partido y ser testigo de esa felicidad en el vestuario. Eso sí me divierte".

"Creo que el triunfo fue merecido, pero ahora debemos enfocarnos en el próximo partido (el próximo sábado en campo de Pisa, Ndr)", dijo por su parte el portugués Francisco Conceicao, autor del primer gol ante la Roma, mientras que el belga Lois Openda, que convirtió el segundo, confesó: "Sabía que llegaría a pesar de que todavía no estoy en mi mejor nivel". (ANSA).