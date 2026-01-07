Serie A: Palladino "feliz y orgulloso"

"Este es un triunfo vital en un duelo directo y como visitantes.

Estamos atravesando un gran momento a pesar de algunas ausencias de peso en el plantel", completó Palladino tras la cuarta derrota de su equipo en sus últimos cinco compromisos, con la derrota frente a Inter como excepción a la regla.

"Hicimos un gran partido y merecimos ganar. Estamos cosechando puntos importantes después de los muchos que perdimos en el inicio de la temporada y no debemos detenernos. Debemos continuar con esta hambre de gloria. Esto es mérito de los muchachos", completó el entrenador de Atalanta.

Su colega Vincenzo Italiano se refirió al mal momento de Bologna, que desde su triunfo en campo de Udinese en la duodécima fecha sufrió tres derrotas y empató los dos partidos restantes, aunque tiene pendiente el que jugarán el 15 de enero en campo de Hellas Verona por la decimosexta jornada.

Un partido que se postergó debido a la participación en la Supercopa de Italia disputada en Riad y cuya final Bologna perdió frente a Napoli, otro revés para un plantel que parece haber perdido el rumbo y hoy cayó frente a un rival que supo enderezar el suyo a tiempo.

"Estamos como perdidos y el calendario no ayuda", reconoció Italiano, al aludir a la seguidilla de partidos que lo obligará a jugar el sábado nuevamente, en campo de un Como que llega en alza y vuelve a confirmarse como la revelación del torneo al mando del español Cesc F…bregas.

"Debemos volver a ser el equipo que supimos ser y reaccionar lo más pronto posible", destacó el técnico de Bologna, que sufrió su tercera derrota consecutiva como local y que celebró su último triunfo aquel 11 de noviembre frente a Udinese en el campeonato y recibió goles en sus últimas once presentaciones.

"En Udine llegamos a la cima de la tabla y no pasó tanto tiempo", recordó Italiano, al comparar que por esos tiempos Bologna "era más sólido" que en la actualidad y hoy "hemos bajado el rendimiento en distintos aspectos", como el equipo al menos demostró tenerlo en la Europa League, en la que cosechó tres triunfos, dos empates y sufrió una única derrota. (ANSA).