Serie A: Para no penar después

“Hemos hecho una buena pretemporada y queremos hacer un gran partido en casa para iniciar con el pie derecho el torneo ante nuestro público”, explicó Vieira, quien espera que sus dirigidos den un primer paso en firme para no penar después para asegurarse la permanencia ante un rival que luchará por idéntico objetivo al mando de Eusebio Di Francesco.

“En el partido por Copa Italia hemos visto que queda mucho trabajo por hacer”, destacó el técnico del "Grifone" a pesar de la victoria por 3-0 lograda frente a Vicenza, con un gol del apenas arribado argentino Valentín Carboni, en el mismo escenario en el que mañana saldrá al ruedo frente a Lecce, que también superó el primer corte en Copa Italia al vencer por 2-0 de local a Jube Stabia.

“No olvidamos lo que hicimos en la pasada temporada y debemos aprovechar en este inicio del campeonato en el que todos los equipos partimos de cero. Será un torneo duro y el de mañana un partido difícil”, advirtió Vieira, a pesar de que el rival no podrá contar con el montenegrino Nikola Krstovic, "un jugador importantísimo para Lecce, que sabrá disimular su ausencia porque su fuerza radica en el juego colectivo”, agregó.

Vieira deberá prescindir, a su vez, del delantero ghanés Caleb Ekuban y del danés Sebastian Otoa, pero cuenta con suficientes opciones como para reemplazarlos: “Tengo varias alternativas en ataque, en defensa e incluso en el arco. Todos se entrenaron bien y por eso aún no definí quiénes serán los titulares”, entre los que se anuncia al zaguero mexicano Johan Vásquez.

Consultado acerca de cuáles son los objetivos de Genoa en esta temporada, el técnico francés respondió: “Somos un club que trabaja con humildad y afrontaremos un campeonato muy duro.

Cuando llegué, el año pasado, estábamos en una posición complicada, pero este año lo será todavía más porque ganar en la Serie A nunca es fácil”.

Di Francesco, que en la pasada temporada no pudo evitar el descenso con Venezia, espera poder lograrlo este año como conductor de Lecce, con el que debutará mañana en el campeonato “en un estadio difícil para cualquier equipo ante un rival que mantuvo su identidad de juego y su calidad a pesar de haber cambiado algunos de sus intérpretes”, advirtió en la previa.

“Tiene grandes jugadores, como (el ucraniano Ruslan) Malinovskyi y (el brasileño Junior) Messias”, enumeró Di Francesco al asegurar que Lecce tendrá que salir a la cancha “con espíritu de sacrificio”, mientras termina de armarse antes del cierre del marcado de pases para completar un plantel que cuenta “con 16 jugadores a disposición, con los cuales debemos tratar de lograr el máximo resultado mañana”.

“Para eso, debemos ser ordenados y agresivos cuando se presente la oportunidad.

Nos acompañará un buen número de aficionados y por ellos estamos obligados a hacer un gran partido", aclara el técnico de un Lecce que hoy confirmó el arribo del mediocampista español Alex Sala, procedente del Córdoba y quien en la pasada temporada celebró cinco goles y sumó otras cinco asistencias en 37 partidos disputados.

Genoa apostará desde el inicio mañana al arribado Carboni, un volante ofensivo de 20 años que llegó a préstamo desde Inter procedente del Olympique de Marsella que se presentó con un gol en Copa Italia y promete darle muchas alegrías a los hinchas del "Grifone", que mañana tendrá en el banco a Messias y al paraguayo Hugo Cuenca, idéntico destino en Lecce para el juvenil zaguero chileno Matías Pérez. (ANSA).