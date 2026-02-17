Serie A: para no perder el tren

El equipo de Massimiliano Allegri llega precedido por un sufrido triunfo en casa de Pisa, uno de los colistas del torneo, al que llegaba más descansado que su rival y en el que sufrió la expulsión del francés Adrien Rabiot, quien purgará una fecha de suspensión ante el Como del español Cesc Fabregas.

"Al margen de Rabiot, están todos bien", anticipó el técnico del Milan que recupera al mediocampista belga Alexis Saelemaekers y sigue esperando por la recuperación total del delantero estadounidense Christian Pulisic, "que todavía acusa una dolencia y está en duda", advirtió.

Pulisic es el goleador de Milan en el torneo con ocho festejos, uno más que el portugués Rafael Leao, quien al igual que él ingresó con el partido en marcha frente a Pisa y "está en buenas condiciones a pesar de que tuvo una temporada con algunos problemas físicos y lo necesitaremos mucho en la recta final de la temporada", explicó Allegri.

Milan y Como, que originalmente debían chocar en Perth en el marco de una iniciativa finalmente descartada, lo harán en el Giuseppe Meazza de San Siro, escenario de la ceremonia inaugural principal de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, el 6 de febrero, que obligó a postergar este duelo.

"Estamos en los últimos tres meses de competencia, en los que se define la temporada y no tenemos margen de error, ni tiempo para recuperarnos. Mañana nos espera un partido difícil ante un Como que pelea por meterse en zona de clasificación a la Champions", recordó Allegri.

La derrota frente a Fiorentina en el Giuseppe Sinigaglia, frenó la racha del equipo de Fabregas y lo relegó al séptimo puesto tras ser superado por Atalanta, que en la misma jornada sabatina doblegó a Lazio en el Olímpico de Roma y le arrebató la sexta posición, que da derecho a disputar la próxima Conference League.

"Fabregas está haciendo un gran trabajo en poco tiempo y debe ser felicitado", reconoció Allegri, al reiterar que "nuestro objetivo es lograr resultados a través de juego porque tenemos que asegurarnos la clasificación a la Champions".

"Debemos jugar con orden porque ante Como si te desordenas corres peligro de pasar un papelón", advirtió el DT de un Milan que doblegó a ese rival en la decimosexta fecha por 3-1 como visitante el 15 de enero, en un partido que también fue postergado en su momento por la participación del "rossonero" en la Supercopa de Italia disputada en Riad por la decimosexta fecha.

"Ese día nos salvó (el arquero francés Mike) Maignan. Como es un equipo que juega bien al fútbol, que propone y que llega en gran momento. Tenemos que tener paciencia y ser compactos, que son nuestras principales cualidades", agregó Allegri.

El técnico de Milan evitó pronunciarse sobre la polémica que rodeó el triunfo de Inter sobre Juventus en San Siro y sobre la cual aún hoy se sigue hablando, al explicar que "de lo que ocurrió el sábado ya se habló lo suficiente y no hay nada que yo pueda agregar".

"Debemos enfocarnos en nosotros mismos porque estas cosas suceden en el fútbol y seguirán sucediendo. Hay personas capacitadas que están trabajando para mejorar la incidencia del uso del VAR y es necesario quitarle un poco de presión a los árbitros", explicó.

La referencia apuntó a la actuación en el Clásico del árbitro Federico La Penna, quien recibió amenazas de muerte tras expulsar por doble amonestación al francés Pierre Kalulu (suspendido por una jornada) sobre el final del primer tiempo por una falta exagerada por Alessandro Bastoni, quien hoy se disculpó públicamente por lo ocurrido.

"No debemos derrochar energías en factores externos y tenemos que enfocarnos únicamente en el partido de mañana", afirmó Allegri, diagnóstico compartido por su colega Fabregas, quien tras expresar su amargura luego de la derrota con Fiorentina, también prefirió apuntar a lo que viene.

"Jugar bien no significa ganar siempre. Si fuese así, el fútbol se explicaría de otra manera", destacó el español, al reiterar que Como "es un plantel muy joven, al igual que el club, y todavía no está listo para pelear por el 'scudetto'. Hay un largo camino que recorrer todavía", aseguró.

"Suceda lo que suceda, ganando o perdiendo, mi mensaje siempre será el mismo", explicó Fabregas, quien a pesar de mirar hacia el futuro, se hizo un minuto para volver hacia atrás al comentar la expulsión de su compatriota y delantero Alvaro Morata frente a Fiorentina.

"Las provocaciones son parte del fútbol y no hay que reaccionar.

Sobre todo cuando eres un jugador con experiencia", aseguró, al comentar que no habló con Morata, pero dijo que el delantero sí se disculpó por lo sucedido, al tiempo que reconoció que el argentino Nico Paz no está siendo tan desequilibrante como lo era antaño.

"Cuando eres especial y no pasas por tu mejor momento, debes aceptar las críticas. Todo pasa", dijo sobre uno de los goleadores de Como con ocho festejos, los mismos que el griego Anastasios Douvikas, al destacar que "yo soy muy autocrítico".

"Nico tiene una mentalidad ganadora, además de una gran calidad.

El equipo logró encontrar la dinámica incluso cuando él no brilla. Hablé con él antes del partido con Fiorentina por Copa Italia porque quería darle un descanso, pero me dijo que se sentía fuerte y tranquilo. Es un gran muchacho y tiene una familia muy seria detrás de él. Es muy educado y otros, en su situación, se manejarían de un modo distinto".

Mañana, Paz y Douvikas se anuncian como titulares junto al croata Martin Baturina en un Como que contará además con el argentino Máximo Perrone y con el arquero Jean Butez, que intentará prevalecer en el duelo con su compatriota Maignan, baluarte de un Milan que contará con el aporte del eterno croata Luka Modric, artífice del triunfo previo frente a Pisa y tendrá en el banco de suplentes al ecuatoriano Pervis Estupiñán en un duelo arbitrado por Maurizio Mariani. (ANSA).