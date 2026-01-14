Serie A: para volver al triunfo

Un certamen que consagró campeón al Napoli, que hoy recuperó su partido frente a Parma y empató sin goles como local, al derrotar en la final a Bologna, que mañana jugará el otro duelo pendiente del campeonato en campo de un Hellas Verona que cierra las posiciones y seguirá en zona de descenso incluso ganando frente a su público.

En la Supercopa, Bologna despachó por penales en semifinales a Inter (que hoy recibía a Lecce completando su partido de la decimosexta fecha) y Napoli superó a un Milan que su regreso de Riad sumó triunfos frente a Hellas Verona y Cagliari, pero luego cosechó dos empates agónicos frente a Genoa y Fiorentina.

Dos rivales que luchan por la permanencia y que estuvieron a punto de llevarse la victoria ante el "rossonero" de Massimiliano Allegri, que se mantiene en la pelea por el título, aun cuando el entrenador aclare que el objetivo es terminar entre los cuatro primeros, y que mañana rendirá un nuevo examen.

El Como del español Cesc F…bregas también empató agónicamente en su último partido, de local ante un Bologna que ganaba y jugó media hora con un hombre menos en el estadio Giuseppe Sinigaglia, donde su rival logró mantener su invicto en el torneo con un gol de penal en el quinto minuto adicionado.

Un llamado de atención para el equipo revelación en el anterior campeonato que pretende repetir en este y demostró tener con qué para darle pelea a los considerados "grandes", chapa que Milan tratará de refrendar mañana para no perder el tren.

"Si queremos ganar, tendremos que ser la mejor versión de Como", advirtió en la previa F…bregas, al destacar que a pesar de que son solo seis los puntos que separan a ambos equipos, a nivel de entrenadores "es la Champions contra un rival de la cuarta división".

El español destacó los méritos y los pergaminos de Allegri, quien -dijo- "ya demostró lo que vale y por eso no me atrevería a compararme con él", al tiempo que aseguró que el objetivo "es seguir creciendo como equipo" ante un rival que tiene nombres de primera clase.

Comandado por el argentino Nico Paz en cancha, Como afrontará a un Milan que tiene a Mike Maignan, arquero de la selección francesa en la que también juega su compañero Adrien Rabiot, con el consagrado croata Luka Modrić y con delanteros de la talla del estadounidense Christian Pulisic y el portugués Rafael Leao.

"Todos campeones", destacó Fabregas, al explicar que el hispano-senegalés Assane Diao "no estará disponible", que el español Álvaro "Morata está mejor" y que su equipo afrontará sus próximos partidos "con aquellos que estén disponibles porque -dijo- somos pocos y necesitamos de todos".

A pesar de las ausencias, Allegri no se fía y destaca: "Será difícil porque Como es un rival que se hace fuerte con la posesión de la pelota y tiene la mejor defensa del torneo (en realidad es Roma, que permitió 12 goles, uno menos que el equipo de Fabregas, Ndr)" Un Milan que muestra algunas fragilidades ante un Como atrevido para jugar ante cualquier rival, obliga a tomar precauciones a Allegri, así como parece haberlas tomado F…bregas al ordenar extender en un metro las dimensiones del campo de juego para facilitar el juego de sus dirigidos.

"Las medidas de la cancha no cambian absolutamente nada, al contrario, con más espacio es más fácil jugar", dijo al respecto el DT de Milan, que después de sus recientes presentaciones pretende dar otra imagen, aun cuando Allegri destaca que "en algún momento de la temporada se dan estos períodos de flexión".

El conductor "rossonero" reiteró que los candidatos al título siguen siendo un "Inter que solamente una vez en los últimos seis años no terminó entre los primeros dos" y Napoli, que "en los últimos 12 años únicamente no jugó la Champions en dos".

Para tratar de volver al triunfo, Milan no contará mañana con el recién llegado alemán Niclas Füllkrug (sufrió una fractura de una falange del pie frente a Fiorentina), ni con el serbio Strahinja Pavlovic, quien recibió nueve puntos de sutura en la cabeza, según explicó.

En la ofensiva del Milan se anuncia a Pulisic y a Leao, mientras que el ecuatoriano Pervis Estupiñán iniciaría como suplente a un Como que, además de Paz (que deberá cuidarse de no recibir tarjetas si no quiere perderse el partido del lunes frente a Lazio), estará desde el inicio su compatriota Máximo Perrone.

Más temprano, Hellas buscará sumar su tercer triunfo en el campeonato ante un Bologna que desplazará a Lazio del octavo puesto en caso de celebrar su octava victoria en el torneo, primera desde que superó a Udinese el 22 noviembre en la duodécima fecha (el torneo lleva 20 disputadas).

El equipo de Vincenzo Italiano estuvo a punto de festejar frente al Como, pero no pudo ser y ahora tratará de hacerlo frente a un rival que necesita el triunfo como el aire para salir del fondo aunque ni siquiera así podría salir de la zona de descenso.

"Debemos darle continuidad a la actuación que mostramos frente al Como, aunque no es un partido decisivo, pero sí importante para sumar puntos porque tenemos mucho camino por delante y debemos recuperarnos", afirmó Italiano, quien no podrá contar con Nicoló Cambiaghi, autor del gol ante Como y luego expulsado (recibió dos fechas de suspensión).

Tampoco estarán el colombiano Jhon Lucumí, ni Federico Bernardeschi en un plantel en el que el argentino Benjamín Domínguez podría iniciar como titular y su compatriota Santiago Castro como suplente ante los dirigidos por Paolo Zanetti, que tendrán al también argentino Nicolás Valentini y al colombiano Daniel Mosquera en el once inicial. (ANSA).