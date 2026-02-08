Serie A: Parma venció al Bologna con un gol de Ordóñez

Ordoñez, que había ingresado a los 79', selló la victoria del Parma en el quinto minuto adicionado del complemento del partido disputado en el estadio Renato Dall'Ara.

"Estábamos unidos y compactos, ahora necesitamos trabajar en nuestro ataque, porque hoy sufrimos a pesar de nuestra superioridad numérica. Pero reitero que, tras recibir 8 goles en los dos últimos partidos, necesitamos recuperar nuestra solidez y dar ese primer paso esencial", afirmó el DT del Parma, el español Carlos Cuesta, que alineó a los argentinos Mariano Troilo y Mateo Pellegrino, cuyo compatriota Franco Carboni fue incluido a los 86' y el brasileño Gabriel Strefezza a los 54'.

La victoria ante Bologna le permitió al Parma escalar al decimocuarto puesto de la Serie A con 26 puntos, ocho más que Fiorentina, que completa la zona de descenso que integran Pisa y Hellas Verona, ambos con 15 unidades.

Parma se quedó con el triunfo pese a la expulsión de Troilo a los 79', que emparejó situación en el campo luego que Tommaso Pobega viera la tarjeta roja a los 18' en Bologna, que contó con el colombiano Jhon Lucumí (amonestado) e incluyó al argentino Santiago Castro a los 57'.

"La derrota es una burla que describe a la perfección el momento en el que nos encontramos. No podemos permitirnos el más mínimo error", lamentó el DT del Bologna, Vincenzo Italiano.

"Nos quedamos con 10 hombres y vimos una tarjeta roja inexistente, pero jugamos a pesar de todo, creamos goles y siempre nos mantuvimos en el partido. Hoy volvimos a jugar como Bologna", agregó el entrenador, quien lamentó especialmente un remate al palo de Riccardo Orsolini.

"Si hubiera dado en el poste hace un mes o dos, habría sido gol.

Esta vez salió, mientras que Parma marcó desde 25 metros. Pero repito: hoy volvimos a jugar como Bologna, y esta vez no puedo reprocharles nada a los chicos", completó Italiano tras la derrota que dejó a su equipo en el décimo puesto con 30 unidades. (ANSA).