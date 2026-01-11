Serie A: Parma venció al Lecce con otro gol de Pellegrino

Lecce abrió el marcador a los 21' mediante el serbio Nickola Stulic (21'), pero Parma llegó al empate transitorio a los 64' con un gol en contra del portugués Tiago Gabriel y se quedó con la victoria gracias a Pellegrino, que a los 72' celebró su sexto gol del torneo.

Parma, que alineó a los argentinos Lautaro Valenti y Pellegrino (sus compatriotas Nahuel Estévez y Christian Ordoñez ingresaron a los 63 y 80', respectivamente), escaló así al decimocuarto puesto con 21 puntos.

"Era un partido importante. No empezó como queríamos, nos presionaron. Después del descanso, mejoramos, estuvimos más en su campo, y la expulsión nos dio más tiempo y más posesión", afirmó el DT del Parma, el español Carlos Cuesta.

"Podríamos haberlo hecho mejor cuando íbamos ganando, pero la victoria era importante. Ahora necesitamos recuperarnos bien y pensar en Napoli el miércoles", añadió Cuesta en alusión al duelo pendiente por la fecha 16 del torneo.

"Esta victoria significa que el equipo ha mejorado. Nos encontramos en esta situación contra Lazio, jugando primero con diez, luego con nueve, sin ganar el partido. Hoy lo hemos conseguido", completó Cuesta recordando la derrota por 1-0 de la fecha 15.

Comprensiblemente diferente era el clima en el vestuario del Lecce, que terminó con 9 hombres por las expulsiones del zambiano Lameck Banda a los 57' y del angoleño Kialonda Gaspar en el tercer minuto adicionado del complemento.

"Si ganas, eres un fenómeno. Hoy estoy cabreado porque nos hicimos daño. Parma no supo qué hacer durante 55 minutos, y en lugar de recibir elogios, recibes críticas por nuestra ingenuidad. Intentaremos sacar provecho de este partido. No analizamos como sabelotodo; fuimos unos idiotas", cuestionó el DT del Lecce, Eusebio Di Francesco.

"No tengo nada que decir", respondió Di Francesco al ser consultado sobre la expulsión de Banda, mientras que reconoció que Gaspar "fue ingenuo".

"Hoy fuimos un poco demasiado agresivos, tenemos que entender que debemos cumplir las reglas para no hacernos daño", subrayó el DT del Lecce, que alineó al argentino Santiago Pierotti (amonestado y reemplazado a los 54').

"Respiraremos hondo, incluyéndome a mí. Haré yoga esta noche para superar la ira y pensar cómo jugar dos partidos difíciles para lograr algo importante", concluyó Di Francesco sobre los duelos contra el líder Inter y Milan, correspondientes a las fechas 16 y 21, respectivamente, de la Serie A, en la que Lecce quedó decimosexto con 17 unidades. (ANSA).