Serie A: Parma y Cagliari abren el juego

"Debemos sumar puntos, sumar puntos y sumar puntos", resumió el español Carlos Cuesta, técnico de un Parma que tras las duras derrotas que sufrió frente a Atalanta y Juventus enderezó el rumbo con victorias frente a Bologna, Hellas Verona y la más reciente y sorpresiva frente al Milan en San Siro, el domingo.

Triunfo que llegó con un gol del argentino Mariano Troilo, quien frente a Cagliari se disputa con el ítalo-australiano Alessandro Circati un lugar en el once titular al que, por el momento, no regresa el arquero estadounidense-japonés Zion Suzuki, recuperado de la lesión que sufrió hace tres meses y medio.

"Estuvo ausente por mucho tiempo y lo evaluaremos día a día", destacó Cuesta al confirmar que la valla será custodiada por Edoardo Corvi, quien no recibió goles frente a Milan, el noveno partido en el que Parma mantuvo su arco en cero en el torneo.

"Hemos logrado reducir los errores individuales al mínimo", afirmó el español al reconocer que tras los cuatro que Parma recibió ante Atalanta y los cuatro que padeció frente a Juventus, pudo ajustar detalles y hoy prácticamente no concede ventajas a sus rivales a pesar de ser el plantel más joven del certamen.

En el once inicial estarán, además, los argentinos Lautaro Valenti y Mateo Pellegrino, goleador del equipo con siete festejos, en tanto que Nahuel Estevez, Franco Carboni, el argentino-paraguayo Christian Ordóñez y el argentino-estadounidense Benjamín Cremaschi iniciarían como suplentes.

Cagliari, que viene de lograr un valioso empate sin goles frente a Lazio que le permitió cortar una racha de dos derrotas en fila, no contará con el colombiano Yerry Mina, expulsado en el final de ese partido, y marcha tres puntos por debajo de Parma en el decimotercer puesto.

"Cagliari es un gran equipo y será un partido difícil en el que tenemos que saber entender los momentos y tratar de aprovechar al máximo las oportunidades que generemos", advirtió Cuesta, cuyo Parma vaya si sabe aprovecharlas pues cosechó 32 puntos con 19 goles convertidos y ocho triunfos por la mínima diferencia.

"La diferencia", afirma por su parte el técnico del equipo sardo, Fabio Pisacane, "la hará el carácter" en un partido en el que a su equipo —asegura— sólo le sirve sumar porque "en la lucha por la permanencia tenemos que enfocarnos en lo que hacemos nosotros y no estar mirando lo que hacen los demás".

La baja de Mina será importante en un Cagliari que sufre mal de ausencias por lesión y que en ese rubro al menos recupera a Michael Folorunsho ante un Parma frente al cual "debemos estar muy atentos porque es un equipo peligroso en la fase de transición, tiene un gran entrenador y sabe cómo afrontar sus partidos".

Pisacane recordó que cuando chocaron "en la primera ronda, nos pusieron en dificultades", al aludir a aquel triunfo de Cagliari por 2-0 en Cerdeña por la tercera fecha y a mediados de septiembre, desde cuando y hasta hoy pasó mucha agua bajo el puente.

Con Cuesta, destacó, "hablamos a menudo y cuando iniciamos nuestros caminos lo hicimos en medio de un gran escepticismo general, pero hoy nuestros equipos se distinguen por tener una identidad clara de juego". (ANSA).