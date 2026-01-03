Serie A: partidos, posiciones y goleadores
Al ponerse en marcha la decimoctava fecha del campeonato con triunfo de Milan
Partidos: viernes: Cagliari 0 - Milan 1.
Sábado: Como-Udinese.
Genoa-Pisa.
Sassuolo-Parma.
Juventus-Lecce.
Atalanta-Roma.
Domingo: Lazio-Napoli.
Fiorentina-Cremonese.
Hellas Verona-Torino.
Inter-Bologna.
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Milan 38 17 11 5 1 28 13 Inter 36 16 12 0 4 35 14 Napoli 34 16 11 1 4 24 13 Roma 33 17 11 0 6 20 11 Juventus 32 17 9 5 3 23 15 Como 27 16 7 6 3 22 12 Bologna 26 16 7 5 4 24 14 Lazio 24 17 6 6 5 18 12 Atalanta 22 17 5 7 5 20 19 Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21 Udinese 22 17 6 4 7 18 28 Cremonese 21 17 5 6 5 18 20 Torino 20 17 5 5 7 17 28 Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 Parma 17 16 4 5 7 11 18 Lecce 16 16 4 4 8 11 22 Genoa 14 17 3 5 9 17 27 Verona 12 16 2 6 8 13 25 Pisa 11 17 1 8 8 12 24 Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28.
Máximos goleadores
- Con 9 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan).
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli); Rafael Leao (Milan).
- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis (Udinese) y Matías Soulé (Roma). (ANSA).