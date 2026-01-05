Serie A: partidos, posiciones y goleadores
Al completarse la jornada de adelantos de la decimoctava fecha del campeonato italiano
Partidos: viernes: Cagliari 0 - Milan 1
Sábado: como 1 - Udinese 0
Genoa 1 - Pisa 1
Sassuolo 1 - Parma 1
Juventus 1 - Lecce 1
Atalanta 1 - Roma 0
Domingo: lazio-Napoli
Fiorentina-Cremonese
Hellas Verona-Torino
Inter-Bologna
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc
Milan 38 17 11 5 1 28 13 Inter 36 16 12 0 4 35 14 Napoli 34 16 11 1 4 24 13 Roma 33 18 11 0 7 20 12 Juventus 33 18 9 6 3 24 16 Como 30 17 8 6 3 23 12 Bologna 26 16 7 5 4 24 14 Atalanta 25 18 6 7 5 21 19 Lazio 24 17 6 6 5 18 12 Sassuolo 23 18 6 5 7 23 22 Udinese 22 18 6 4 8 18 29 Cremonese 21 17 5 6 5 18 20 Torino 20 17 5 5 7 17 28 Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 Parma 18 17 4 6 7 12 19 Lecce 17 17 4 5 8 12 23 Genoa 15 18 3 6 9 18 28 Verona 12 16 2 6 8 13 25 Pisa 12 18 1 9 8 13 25 Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28
Máximos goleadores
- Con 9 goles: Lautaro Martínez (Inter)
- Con 8: Christian Pulisic (Milan)
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli); Rafael Leao (Milan)
- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis (Udinese); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma) (ANSA)