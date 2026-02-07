Serie A: Partidos, posiciones y goleadores
Tras ponerse en marcha la vigesimocuarta fecha del campeonato italiano
Partidos: Viernes: Hellas Verona 0 - Pisa 0.
Sábado: Genoa-Napoli.
Fiorentina-Torino.
Domingo: Bologna-Parma.
Lecce-Udinese.
Sassuolo-Inter.
Juventus-Lazio.
Lunes: Atalanta-Cremonese.
Roma-Cagliari.
Miércoles: Milan-Como.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 55 23 18 1 4 52 19.
Milan 47 22 13 8 1 35 17.
Napoli 46 23 14 4 5 33 21.
Juventus 45 23 13 6 4 39 19.
Roma 43 23 14 1 8 27 14.
Como 41 23 10 8 4 37 16.
Atalanta 36 23 9 9 5 30 20.
Lazio 32 23 8 8 7 24 21.
Udinese 32 23 9 5 9 26 34.
Bologna 30 22 8 6 8 32 27.
Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29.
Cagliari 28 23 7 7 9 28 31.
Torino 26 23 7 5 11 22 40.
Cremonese 23 23 5 8 10 20 31.
Parma 23 23 5 8 10 15 30.
Genoa 23 23 5 8 10 27 34.
Lecce 18 23 4 6 13 13 30.
Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36.
Pisa 15 24 1 12 11 19 40.
Verona 15 24 2 9 13 18 41.
Máximos goleadores.
- Con 13 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como) y Kenan Yildiz (Juventus).
- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona).
- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma) y Rolando Mandragora (Fiorentina). (ANSA).