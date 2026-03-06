Serie A: partidos, posiciones y goleadores
Al ponerse en marcha la vigesimoctava fecha del campeonato italiano de fútbol
Viernes: napoli 2 - torino 1
Sábado: cagliari-como
Atalanta-udinese
Juventus-pisa
Domingo: lecce-cremonese
Bologna-hellas verona
Fiorentina-parma
Genoa-roma
Milan-inter
Lunes: lazio-sassuolo
Posiciones
Equipos Pts J G E P Gf Gc
Inter 67 27 22 1 4 64 21
Milan 57 27 16 9 2 43 20
Napoli 56 28 17 5 6 43 28
Roma 51 27 16 3 8 37 19
Como 48 27 13 9 5 44 20
Juventus 47 27 13 8 6 46 28
Atalanta 45 27 12 9 6 37 24
Bologna 39 27 11 6 10 36 32
Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36
Udinese 35 27 10 5 12 31 39
Lazio 34 27 8 10 9 26 27
Parma 32 27 8 9 10 20 32
Cagliari 30 27 7 9 11 29 36
Torino 30 28 8 6 14 27 49
Genoa 27 27 6 9 12 32 39
Fiorentina 24 27 5 9 13 30 42
Cremonese 24 27 5 9 13 21 38
Lecce 24 27 6 6 15 18 36
Pisa 15 27 1 12 14 20 44
Verona 15 27 2 9 16 20 48
Máximos goleadores
- Con 14 goles: lautaro Martínez (Inter)
- Con 9: nico Paz y anastasios Douvikas (Como); rasmus Hojlund (Napoli) y rafael Leao (Milan)
- Con 8: moise Kean (Fiorentina); kenan Yildiz (Juventus); christian Pulisic (Milan); hakan Calhanoglu (Inter) y keinan Davis (Udinese)
- Con 7: nikola Krstovic (Atalanta); marcus Thuram (Inter); riccardo Orsolini y santiago Castro (Bologna); emmanuel Orban (Hellas Verona); mateo Pellegrino (Parma) y domenico Berardi (Sassuolo)
- Con 6: gianluca Scamacca (Atalanta); matías Soulé y donyell Malen (Roma); rolando Mandragora (Fiorentina); lorenzo Colombo (Genoa); scott McTominay (Napoli); nikola Vlasic y giovanni Simeone (Torino), federico Dimarco (Inter) y andrea Pinamonti (Sassuolo). (ANSA)