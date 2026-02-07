Serie A: Partidos, posiciones y goleadores
Al completarse los adelantos de la vigesimocuarta fecha del campeonato italiano
Partidos: Viernes: Hellas Verona 0 - Pisa 0.
Sábado: Genoa 2 - Napoli 3.
Fiorentina 2 - Torino 2.
Domingo: Bologna-Parma.
Lecce-Udinese.
Sassuolo-Inter.
Juventus-Lazio.
Lunes: Atalanta-Cremonese.
Roma-Cagliari.
Miércoles: Milan-Como.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 55 23 18 1 4 52 19 Milan 50 23 14 8 1 38 17 Napoli 49 24 15 4 5 36 23 Juventus 45 23 13 6 4 39 18 Roma 43 23 14 1 8 27 14 Como 41 23 10 8 4 37 16 Atalanta 36 23 9 9 5 30 20 Lazio 32 23 8 8 7 24 21 Udinese 32 23 9 5 9 26 34 Bologna 30 23 8 6 9 32 30 Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29 Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 Torino 27 24 7 6 11 24 42 Cremonese 23 23 5 8 10 20 31 Parma 23 23 5 8 10 15 30 Genoa 23 24 5 8 11 29 37 Lecce 18 23 4 6 13 13 30 Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38 Pisa 15 24 1 12 11 19 40 Verona 15 24 2 9 13 18 41.
Máximos goleadores.
- Con 13 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli).
- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona).
- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Moise Kean y Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa). (ANSA).