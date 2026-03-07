Serie A: partidos, posiciones y goleadores

Partidos: viernes: Napoli 2 - Torino 1.

Sábado: Cagliari 1 - Como 2.

Atalanta 2 - Udinese 2.

Juventus 4 - Pisa 0.

Domingo: Lecce-Cremonese.

Bologna-Hellas Verona.

Fiorentina-Parma.

Genoa-Roma.

Milan-Inter.

Lunes: Lazio-Sassuolo.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 67 27 22 1 4 64 21.

Milan 57 27 16 9 2 43 20.

Napoli 56 28 17 5 6 43 28.

Como 51 28 14 9 5 46 21.

Roma 51 27 16 3 8 37 19.

Juventus 50 28 14 8 6 50 28.

Atalanta 46 28 12 10 6 39 26.

Bologna 39 27 11 6 10 36 32.

Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36.

Udinese 36 28 10 6 12 33 41.

Lazio 34 27 8 10 9 26 27.

Parma 32 27 8 9 10 20 32.

Cagliari 30 28 7 9 12 30 38.

Torino 30 28 8 6 14 27 49.

Genoa 27 27 6 9 12 32 39.

Fiorentina 24 27 5 9 13 30 42.

Cremonese 24 27 5 9 13 21 38.

Lecce 24 27 6 6 15 18 36.

Pisa 15 28 1 12 15 20 48.

Verona 15 27 2 9 16 20 48.

Máximos goleadores.

- Con 14 goles: lautaro Martínez (Inter).

- Con 9: nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Rafael Leao (Milan); Kenan Yildiz (Juventus) y Keinan Davis (Udinese).

- Con 8: moise Kean (Fiorentina); Christian Pulisic (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter) y Gianluca Scamacca (Atalanta).

- Con 7: nikola Krstovic (Atalanta); Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).

- Con 6: matías Soulé y Donyell Malen (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic y Giovanni Simeone (Torino), Federico Dimarco (Inter) y Andrea Pinamonti (Sassuolo). (Ansa).