Serie A: partidos, posiciones y goleadores
Del campeonato italiano tras completarse los adelantos de la vigesimoctava fecha
Partidos: viernes: Napoli 2 - Torino 1.
Sábado: Cagliari 1 - Como 2.
Atalanta 2 - Udinese 2.
Juventus 4 - Pisa 0.
Domingo: Lecce-Cremonese.
Bologna-Hellas Verona.
Fiorentina-Parma.
Genoa-Roma.
Milan-Inter.
Lunes: Lazio-Sassuolo.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 67 27 22 1 4 64 21.
Milan 57 27 16 9 2 43 20.
Napoli 56 28 17 5 6 43 28.
Como 51 28 14 9 5 46 21.
Roma 51 27 16 3 8 37 19.
Juventus 50 28 14 8 6 50 28.
Atalanta 46 28 12 10 6 39 26.
Bologna 39 27 11 6 10 36 32.
Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36.
Udinese 36 28 10 6 12 33 41.
Lazio 34 27 8 10 9 26 27.
Parma 32 27 8 9 10 20 32.
Cagliari 30 28 7 9 12 30 38.
Torino 30 28 8 6 14 27 49.
Genoa 27 27 6 9 12 32 39.
Fiorentina 24 27 5 9 13 30 42.
Cremonese 24 27 5 9 13 21 38.
Lecce 24 27 6 6 15 18 36.
Pisa 15 28 1 12 15 20 48.
Verona 15 27 2 9 16 20 48.
Máximos goleadores.
- Con 14 goles: lautaro Martínez (Inter).
- Con 9: nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Rafael Leao (Milan); Kenan Yildiz (Juventus) y Keinan Davis (Udinese).
- Con 8: moise Kean (Fiorentina); Christian Pulisic (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter) y Gianluca Scamacca (Atalanta).
- Con 7: nikola Krstovic (Atalanta); Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma) y Domenico Berardi (Sassuolo).
- Con 6: matías Soulé y Donyell Malen (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic y Giovanni Simeone (Torino), Federico Dimarco (Inter) y Andrea Pinamonti (Sassuolo). (Ansa).