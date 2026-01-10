Serie A: partidos, posiciones y goleadores
Del campeonato italiano al ponerse en marcha la segunda ronda
Partidos: sábado: Como 1 - Bologna 1.
Udinese 2 - Pisa 2.
Roma 2 - Sassuolo 0.
Atalanta 2 - Torino 0.
Domingo: Lecce-Parma.
Fiorentina-Milan.
Hellas Verona-Lazio.
Inter-Napoli.
Lunes: Genoa-Cagliari.
Juventus-Cremonese.
Posiciones: Equipos Pts J G E P Gf Gc Inter 42 18 14 0 4 40 15 Milan 39 18 11 6 1 29 14 Roma 39 20 13 0 7 24 12 Napoli 38 18 12 2 4 28 15 Juventus 36 19 10 6 3 27 16 Como 34 19 9 7 3 27 13 Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 Bologna 27 19 7 6 6 26 20 Udinese 26 20 7 5 8 22 32 Lazio 25 19 6 7 6 20 16 Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 Torino 23 20 6 5 9 21 32 Cremonese 22 19 5 7 6 20 23 Cagliari 19 19 4 7 8 21 27 Parma 18 18 4 6 8 12 21 Lecce 17 18 4 5 9 12 25 Genoa 16 19 3 7 9 19 29 Verona 13 18 2 7 9 15 30 Fiorentina 13 19 2 7 10 20 30 Pisa 13 20 1 10 9 15 30.
Máximos goleadores: con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter).
con 8: Christian Pulisic (Milan).
con 7: Rafael Leao (Milan).
con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese).
con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Santiago Castro (Bologna); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona). (ANSA).