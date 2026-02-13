Serie A: partidos, posiciones y goleadores

Partidos: viernes: Pisa 1 - Milan 2

Sábado: Como-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Inter-Juventus

Domingo: Udinese-Sassuolo

Cremonese-Genoa

Parma-Hellas Verona

Torino-Bologna

Napoli-Roma

Lunes: Cagliari-Lecce

Posiciones: equipos Pts J G E P Gf Gc

Inter 58 24 19 1 4 57 19 Milan 53 24 15 8 1 40 18 Napoli 49 24 15 4 5 36 23 Juventus 46 24 13 7 4 41 20 Roma 46 24 15 1 8 29 14 Como 41 23 10 8 4 37 16 Atalanta 39 24 10 9 5 32 21 Lazio 33 24 8 9 7 26 23 Udinese 32 24 9 5 10 27 36 Bologna 30 24 8 6 10 32 31 Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34 Cagliari 28 24 7 7 10 28 33 Torino 27 24 7 6 11 24 42 Parma 26 24 6 8 10 16 30 Genoa 23 24 5 8 11 29 37 Cremonese 23 24 5 8 11 21 33 Lecce 21 24 5 6 13 15 31 Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38 Verona 15 24 2 9 13 18 41 Pisa 15 25 1 12 12 20 42

Máximos goleadores

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter)

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus) y Rasmus Hojlund (Napoli)

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese) y Emmanuel Orban (Hellas Verona)

- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Moise Kean y Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa) y Scott McTominay (Napoli) (ANSA)