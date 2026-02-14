Serie A: Partidos, posiciones y goleadores

Partidos: Viernes: Pisa 1 - Milan 2.

Sábado: Como 1 - Fiorentina 2.

Lazio 0 - Atalanta 2.

Inter 3 - Juventus 2.

Domingo: Udinese-Sassuolo.

Cremonese-Genoa.

Parma-Hellas Verona.

Torino-Bologna.

Napoli-Roma.

Lunes: Cagliari-Lecce.

Posiciones: Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 61 25 20 1 4 60 21 Milan 53 24 15 8 1 40 18 Napoli 49 24 15 4 5 36 23 Roma 46 24 15 1 8 29 14 Juventus 46 25 13 7 5 43 23 Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 Como 41 24 10 8 5 38 18 Lazio 33 25 8 9 8 26 25 Udinese 32 24 9 5 10 27 36 Bologna 30 24 8 6 10 32 31 Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34 Cagliari 28 24 7 7 10 28 33 Torino 27 24 7 6 11 24 42 Parma 26 24 6 8 10 16 30 Genoa 23 24 5 8 11 29 37 Cremonese 23 24 5 8 11 21 33 Lecce 21 24 5 6 13 15 31 Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 Verona 15 24 2 9 13 18 41 Pisa 15 25 1 12 12 20 42.

Máximos goleadores.

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Moise Kean (Fiorentina).

- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Matías Soulé (Roma); Mateo Pellegrino (Parma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli). (ANSA).