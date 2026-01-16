Serie A: partidos, posiciones y goleadores

Partidos: viernes: Pisa 1 - Atalanta 1

Sábado: Udinese-Inter

Napoli-Sassuolo

Cagliari-Juventus

Domingo: Parma-Genoa

Bologna-Fiorentina

Torino-Roma

Milan-Lecce

Lunes: Cremonese-Hellas Verona

Lazio-Como

Posiciones: equipos Pts J G E P Gf Gc

Inter 46 20 15 1 4 43 17 Milan 43 20 12 7 1 33 16 Napoli 40 20 12 4 4 30 17 Juventus 39 20 11 6 3 32 16 Roma 39 20 13 0 7 24 12 Como 34 20 9 7 4 28 16 Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 Bologna 30 20 8 6 6 29 22 Lazio 28 20 7 7 6 21 16 Udinese 26 20 7 5 8 22 32 Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 Torino 23 20 6 5 9 21 32 Cremonese 22 20 5 7 7 20 28 Parma 22 20 5 7 8 14 22 Genoa 19 20 4 7 9 22 29 Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 Lecce 17 20 4 5 11 13 28 Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 Pisa 14 21 1 11 9 16 31 Verona 13 20 2 7 11 17 34

Máximos goleadores

- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter)

- Con 8: Christian Pulisic (Milan)

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Kenan Yildiz (Juventus) y Riccardo Orsolini (Bologna)

- Con 6: Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona)

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa) (ANSA)