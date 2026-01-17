Serie A: partidos, posiciones y goleadores

Sábado: Udinese 0 - Inter 1.

Napoli 1 - Sassuolo 0.

Cagliari 1 - Juventus 0.

Domingo: Parma-Genoa.

Bologna-Fiorentina.

Torino-Roma.

Milan-Lecce.

Lunes: Cremonese-Hellas Verona.

Lazio-Como.

Posiciones: Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 49 21 16 1 4 44 17 Milan 43 20 12 7 1 33 16 Napoli 43 21 13 4 4 31 17 Juventus 39 21 11 6 4 32 17 Roma 39 20 13 0 7 24 12 Como 34 20 9 7 4 28 16 Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 Bologna 30 20 8 6 6 29 22 Lazio 28 20 7 7 6 21 16 Udinese 26 21 7 5 9 22 33 Torino 23 20 6 5 9 21 32 Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 Cremonese 22 20 5 7 7 20 28 Parma 22 20 5 7 8 14 22 Cagliari 22 21 5 7 9 22 30 Genoa 19 20 4 7 9 22 29 Lecce 17 20 4 5 11 13 28 Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 Pisa 14 21 1 11 9 16 31 Verona 13 20 2 7 11 17 34.

Máximos goleadores

- Con 11 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 8: Christian Pulisic (Milan).

- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Kenan Yildiz (Juventus) y Riccardo Orsolini (Bologna).

- Con 6: Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona).

- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa). (ANSA).