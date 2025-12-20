Serie A: Partidos, posiciones y goleadores

Partidos: Sábado: Lazio 0 - Cremonese 0. Juventus 2 - Roma 1.

Domingo: Cagliari-Pisa. Sassuolo-Torino. Fiorentina-Udinese. Genoa-Atalanta.

Postergados por la disputa de la Supercopa de Italia en Riad: Miércoles 14 de enero: Napoli-Parma. Inter-Lecce.

Jueves 15 de enero: Hellas Verona-Bologna. Como-Milan.

Posiciones.

Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 33 15 11 0 4 34 14 Milan 32 15 9 5 1 24 13 Napoli 31 15 10 1 4 22 13 Roma 30 16 10 0 6 17 10 Juventus 29 16 8 5 3 21 15 Bologna 25 15 7 4 4 23 13 Como 24 15 6 6 3 19 12 Lazio 23 16 6 5 5 17 11 Sassuolo 21 15 6 3 6 21 19 Udinese 21 15 6 3 6 16 22 Cremonese 21 16 5 6 5 18 18 Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 Torino 17 15 4 5 6 15 26 Lecce 16 15 4 4 7 11 19 Cagliari 14 15 3 5 7 15 20 Genoa 14 15 3 5 7 16 23 Parma 14 15 3 5 7 10 18 Verona 12 15 2 6 7 13 22 Pisa 10 15 1 7 7 10 20 Fiorentina 6 15 0 6 9 12 26.

Máximos goleadores.

- Con 8 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 7: Christian Pulisic (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna) y Hakan Calhanoglu (Inter).

- Con 5: Nico Paz (Como); Federico Bonazzoli (Cremonese); Kenan Yildiz (Juventus), Rafael Leao (Milan) y Gianluca Scamacca (Atalanta). (ANSA).