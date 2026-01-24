Serie A: Partidos, posiciones y goleadores
Al completarse los adelantos de la vigesimosegunda fecha del campeonato italiano
Partidos: Viernes: Inter 6 - Pisa 2.
Sábado: Como 6 - Torino 0.
Fiorentina 1 - Cagliari 1.
Lecce 0 - Lazio 0.
Domingo: Sassuolo-Cremonese.
Atalanta-Parma.
Genoa-Bologna.
Juventus-Napoli.
Roma-Milan.
Lunes: Hellas Verona-Udinese.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 52 22 17 1 4 50 19 Milan 46 21 13 7 1 34 16 Napoli 43 21 13 4 4 31 17 Roma 42 21 14 0 7 26 12 Como 40 22 10 7 4 37 16 Juventus 39 21 11 6 4 32 17 Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 Bologna 30 21 8 6 7 30 24 Lazio 29 22 7 8 7 21 19 Udinese 26 21 7 5 9 22 33 Cagliari 25 22 6 7 9 24 31 Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 Cremonese 23 21 5 8 8 20 28 Parma 23 21 5 8 8 14 22 Torino 23 22 6 5 11 21 40 Genoa 20 21 4 8 9 22 29 Lecce 18 22 4 6 12 13 29 Fiorentina 17 22 3 8 11 24 34 Verona 14 21 2 8 11 17 34 Pisa 14 22 1 11 10 12 37.
Máximos goleadores.
- Con 12 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como).
- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Kenan Yildiz (Juventus) y Riccardo Orsolini (Bologna).
- Con 6: Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Gift Emmanuel Orban (Hellas Verona); Rolando Mandragora (Fiorentina).
- Con 5: Federico Bonazzoli y Jamie Vardy (Cremonese); Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Federico Dimarco y Ange-Yoan Bonny (Inter); Moise Kean (Fiorentina); Giovanni Simeone y Nikola Vlasic (Torino); Nicoló Zaniolo (Udinese); Scott McTominay (Napoli) y Lorenzo Colombo (Genoa); Stefano Moreo (Pisa). (ANSA).