Serie A: Partidos, posiciones y goleadores

Del campeonato italiano antes de ponerse en marcha la decimoséptima fecha

Partidos: Sábado: Parma-Fiorentina.

Lecce-Como.

Torino-Cagliari.

Udinese-Lazio.

Pisa-Juventus.

Domingo: Milan-Hellas Verona.

Cremonese-Napoli.

Bologna-Sassuolo.

Atalanta-Inter.

Lunes: Roma-Genoa.

Posiciones: Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 33 15 11 0 4 34 14.

Milan 32 15 9 5 1 24 13.

Napoli 31 15 10 1 4 22 13.

Roma 30 16 10 0 6 17 10.

Juventus 29 16 8 5 3 21 15.

Bologna 25 15 7 4 4 23 13.

Como 24 15 6 6 3 19 12.

Lazio 23 16 6 5 5 17 11.

Atalanta 22 16 5 7 4 20 18.

Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20.

Cremonese 21 16 5 6 5 18 18.

Udinese 21 16 6 3 7 17 27.

Torino 20 16 5 5 6 16 26.

Lecce 16 15 4 4 7 11 19.

Cagliari 15 16 3 6 7 17 23.

Genoa 14 16 3 5 8 16 24.

Parma 14 15 3 5 7 10 18.

Verona 12 15 2 6 7 13 22.

Pisa 11 16 1 8 7 12 22.

Fiorentina 9 16 1 6 9 17 27.

Máximos goleadores: - Con 8 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 7: Christian Pulisic (Milan).

- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna) y Hakan Calhanoglu (Inter).

- Con 5: Nico Paz (Como); Federico Bonazzoli (Cremonese); Kenan Yildiz (Juventus), Rafael Leao (Milan); Gianluca Scamacca (Atalanta) y Rolando Mandragora (Fiorentina). (ANSA).

