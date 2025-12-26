Serie A: Partidos, posiciones y goleadores
Del campeonato italiano antes de ponerse en marcha la decimoséptima fecha
Partidos: Sábado: Parma-Fiorentina.
Lecce-Como.
Torino-Cagliari.
Udinese-Lazio.
Pisa-Juventus.
Domingo: Milan-Hellas Verona.
Cremonese-Napoli.
Bologna-Sassuolo.
Atalanta-Inter.
Lunes: Roma-Genoa.
Posiciones: Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 33 15 11 0 4 34 14.
Milan 32 15 9 5 1 24 13.
Napoli 31 15 10 1 4 22 13.
Roma 30 16 10 0 6 17 10.
Juventus 29 16 8 5 3 21 15.
Bologna 25 15 7 4 4 23 13.
Como 24 15 6 6 3 19 12.
Lazio 23 16 6 5 5 17 11.
Atalanta 22 16 5 7 4 20 18.
Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20.
Cremonese 21 16 5 6 5 18 18.
Udinese 21 16 6 3 7 17 27.
Torino 20 16 5 5 6 16 26.
Lecce 16 15 4 4 7 11 19.
Cagliari 15 16 3 6 7 17 23.
Genoa 14 16 3 5 8 16 24.
Parma 14 15 3 5 7 10 18.
Verona 12 15 2 6 7 13 22.
Pisa 11 16 1 8 7 12 22.
Fiorentina 9 16 1 6 9 17 27.
Máximos goleadores: - Con 8 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 7: Christian Pulisic (Milan).
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna) y Hakan Calhanoglu (Inter).
- Con 5: Nico Paz (Como); Federico Bonazzoli (Cremonese); Kenan Yildiz (Juventus), Rafael Leao (Milan); Gianluca Scamacca (Atalanta) y Rolando Mandragora (Fiorentina). (ANSA).