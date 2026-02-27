Serie A: Partidos, posiciones y goleadores

Partidos: Viernes: Parma 1 - Cagliari 1.

Sábado: Como-Lecce Hellas Verona-Napoli Inter-Genoa.

Domingo: Cremonese-Milan Sassuolo-Atalanta Torino-Lazio Roma-Juventus.

Lunes: Pisa-Bologna Udinese-Fiorentina.

Posiciones: Equipos Pts J G E P Gf Gc.

Inter 64 26 21 1 4 62 21 Milan 54 26 15 9 2 41 20 Napoli 50 26 15 5 6 39 27 Roma 50 26 16 2 8 34 16 Juventus 46 26 13 7 6 43 25 Como 45 26 12 9 5 41 19 Atalanta 45 26 12 9 5 36 22 Bologna 36 26 10 6 10 35 32 Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 Lazio 34 26 8 10 8 26 25 Parma 32 27 8 9 10 20 32 Udinese 32 26 9 5 12 28 39 Cagliari 30 27 7 9 11 29 36 Genoa 27 25 6 9 11 32 37 Torino 27 26 7 6 13 25 47 Cremonese 24 26 5 9 12 21 36 Lecce 24 26 6 6 14 17 33 Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39 Pisa 15 26 1 12 13 20 43 Verona 15 26 2 9 15 19 46.

Máximos goleadores.

- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 9: Nico Paz (Como).

- Con 8: Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rafael Leao y Christian Pulisic (Milan); Moise Kean (Fiorentina); Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma); Domenico Berardi (Sassuolo).

- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic (Torino); Andrea Pinamonti (Sassuolo). (ANSA).