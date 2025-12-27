Serie A: Partidos, posiciones y goleadores
Al completarse los adelantos de la decimoséptima fecha del campeonato italiano
Partidos: Sábado: Parma 1 - Fiorentina 0.
Lecce 0 - Como 3.
Torino 1 - Cagliari 2.
Udinese 1 - Lazio 1.
Pisa 0 - Juventus 2.
Domingo: Milan-Hellas Verona.
Cremonese-Napoli.
Bologna-Sassuolo.
Atalanta-Inter.
Lunes: Roma-Genoa.
Posiciones: Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 33 15 11 0 4 34 14 Milan 32 15 9 5 1 24 13 Juventus 32 17 9 5 3 23 15 Napoli 31 15 10 1 4 22 13 Roma 30 16 10 0 6 17 10 Como 27 16 7 6 3 22 12 Bologna 25 15 7 4 4 23 13 Lazio 24 17 6 6 5 18 12 Atalanta 22 16 5 7 4 20 18 Udinese 22 17 6 4 7 18 28 Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20 Cremonese 21 16 5 6 5 18 18 Torino 20 17 5 5 7 17 28 Cagliari 18 17 4 6 7 19 24 Parma 17 16 4 5 7 11 18 Lecce 16 16 4 4 8 11 22 Genoa 14 16 3 5 8 16 24 Verona 12 15 2 6 7 13 22 Pisa 11 17 1 8 8 12 24 Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28.
Máximos goleadores: - Con 8 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 7: Christian Pulisic (Milan).
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz (Como); Kenan Yildiz (Juventus).
- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Rafael Leao (Milan); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis (Udinese). (ANSA).