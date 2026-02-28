Serie A: Partidos, posiciones y goleadores
Del campeonato italiano al completarse los adelantos de la vigesimoséptima fecha
Partidos: Viernes: Parma 1 - Cagliari 1.
Sábado: Como 3 - Lecce 1 Hellas Verona 1 - Napoli 2 Inter 2 - Genoa 9.
Domingo: Cremonese-Milan Sassuolo-Atalanta Torino-Lazio Roma-Juventus.
Lunes: Pisa-Bologna Udinese-Fiorentina.
Posiciones: Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 67 27 22 1 4 64 21 Milan 54 26 15 9 2 41 20 Napoli 53 27 16 5 6 41 28 Roma 50 26 16 2 8 34 16 Como 48 27 13 9 5 44 20 Juventus 46 26 13 7 6 43 25 Atalanta 45 26 12 9 5 36 22 Bologna 36 26 10 6 10 35 32 Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 Lazio 34 26 8 10 8 26 25 Parma 32 27 8 9 10 20 32 Udinese 32 26 9 5 12 28 39 Cagliari 30 27 7 9 11 29 36 Torino 27 26 7 6 13 25 47 Genoa 27 27 6 9 12 32 39 Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39 Cremonese 24 26 5 9 12 21 36 Lecce 24 27 6 6 15 18 36 Pisa 15 26 1 12 13 20 43 Verona 15 27 2 9 16 20 48.
Máximos goleadores.
- Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 9: Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Rasmus Hojlund (Napoli).
- Con 8: Kenan Yildiz (Juventus); Rafael Leao y Christian Pulisic (Milan); Moise Kean (Fiorentina); Hakan Calhanoglu (Inter).
- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Mateo Pellegrino (Parma); Domenico Berardi (Sassuolo).
- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic (Torino); Andrea Pinamonti (Sassuolo); Federico Dimarco (Inter). (ANSA).