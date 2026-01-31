Serie A: Partidos, posiciones y goleadores
Tras completarse los adelantos de la vigesimotercera fecha del campeonato
Partidos: Viernes: Lazio 3 - Genoa 2.
Sábado: Pisa 1 - Sassuolo 3.
Napoli 2 - Fiorentina 1.
Cagliari 4 - Hellas Verona 0.
Domingo: Torino-Lecce.
Como-Atalanta.
Cremonese-Inter.
Parma-Juventus.
Lunes: Udinese-Roma.
Martes: Bologna-Milan.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 52 22 17 1 4 50 19 Milan 47 22 13 8 1 35 17 Napoli 46 23 14 4 5 33 21 Roma 43 22 14 1 7 27 13 Juventus 42 22 12 6 4 35 17 Como 40 22 10 7 4 37 16 Atalanta 35 22 9 8 5 30 20 Lazio 32 23 8 8 7 24 21 Bologna 30 22 8 6 8 32 27 Udinese 29 22 8 5 9 25 34 Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29 Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 Cremonese 23 22 5 8 9 20 29 Parma 23 22 5 8 9 14 26 Torino 23 22 6 5 11 21 40 Genoa 23 23 5 8 10 27 34 Lecce 18 22 4 6 12 13 29 Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36 Pisa 14 23 1 11 11 19 40 Verona 14 23 2 8 13 18 41.
Máximos goleadores.
- Con 12 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus).
- Con 7: Rafael Leao (Milan); Hakan Calhanoglu (Inter); Riccardo Orsolini (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona).
- Con 6: Gianluca Scamacca y Nikola Krstovic (Atalanta); Santiago Castro (Bologna); Marcus Thuram (Inter); Rasmus Hojlund (Napoli); Matías Soulé (Roma); Keinan Davis (Udinese); Mateo Pellegrino (Parma); Rolando Mandragora (Fiorentina). (ANSA).