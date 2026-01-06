Serie A: Partidos y posiciones
Partidos.
Martes 6.
Pisa 0 - Como 3.
Lecce 0 - Roma 2.
Sassuolo 0 - Juventus 3.
Miércoles 7.
Bologna-Atalanta.
Napoli-Hellas Verona.
Lazio-Fiorentina.
Parma-Inter.
Torino-Udinese.
Jueves 8.
Cremonese-Cagliari.
Milan-Genoa.
Posiciones.
Equipos Pts J G E P Gf Gc.
Inter 39 17 13 0 4 38 15.
Milan 38 17 11 5 1 28 13.
Napoli 37 17 12 1 4 26 13.
Juventus 36 19 10 6 3 27 16.
Roma 36 19 12 0 7 22 12.
Como 33 18 9 6 3 26 12.
Bologna 26 17 7 5 5 25 17.
Atalanta 25 18 6 7 5 21 19.
Lazio 24 18 6 6 6 18 14.
Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25.
Torino 23 18 6 5 7 20 28.
Udinese 22 18 6 4 8 18 29.
Cremonese 21 18 5 6 6 18 21.
Cagliari 18 18 4 6 8 19 25.
Parma 18 17 4 6 7 12 19.
Lecce 17 18 4 5 9 12 25.
Genoa 15 18 3 6 9 18 28.
Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28.
Verona 12 17 2 6 9 13 28.
Pisa 12 19 1 9 9 13 28.
Máximos goleadores.
- Con 10 goles: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 8: Christian Pulisic (Milan).
- Con 6: Riccardo Orsolini (Bologna); Hakan Calhanoglu (Inter); Nico Paz y Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli) y Rafael Leao (Milan).
- Con 5: Federico Bonazzoli (Cremonese); Gianluca Scamacca (Atalanta); Rolando Mandragora y Moise Kean (Fiorentina); Nikola Vlasic (Torino); Keinan Davis (Udinese); Matías Soulé (Roma); Marcus Thuram (Inter); Mateo Pellegrino (Parma); Santiago Castro (Bologna) y Giovanni Simeone (Torino).
Próxima fecha.
Sábado 10.
Como-Bologna.
Udinese-Pisa.
Roma-Sassuolo.
Atalanta-Torino.
Domingo 11.
Lecce-Parma.
Fiorentina-Milan.
Hellas Verona-Lazio.
Inter-Napoli.
Lunes 12.
Genoa-Cagliari.
Juventus-Cremonese. (ANSA).