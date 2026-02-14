Serie A: "Paso a paso", Palladino

"Nos queda mucho camino por delante y por el momento no hemos logrado nada. Lo importante es que superamos las dificultades y crecimos y estos partidos son claves para tomar consciencia de nuestras fuerzas y para levantar el ánimo", resumió el técnico del equipo bergamasco que con la victoria desplazó del sexto puesto a Como, derrotado más temprano por Fiorentina en otro de los adelantos, en condición de local.

"Hoy enfrentamos a un rival duro que cuenta con un gran entrenador (Maurizio Sarri, Ndr) y jugamos un partido bastante equilibrado en que supimos ser más cínicos que ellos frente al arco para llevarnos a casa esta victoria", destacó Palladino, quien consultado sobre las opciones de pelear por un lugar en la próxima Champions respondió: "No tenemos que enfocarnos en eso, sino en avanzar partido a partido sin pensar en la tabla".

"Nuestro objetivo era escalar en la tabla y lo estamos logrando, pero no tenemos que perder la humildad. Estamos disputando con opciones tres torneos y tenemos que regular energías", agregó al aludir a las semifinales de Copa Italia que Atalanta jugará justamente frente a Lazio y a los "play-off" con Borussia Dortmund por el pasaje a los octavos de final de la Champions.

De cara al choque con el equipo alemán del próximo martes, Atalanta podría perder a Giacomo Raspadori, quien ingresó hoy en el segundo tiempo y dejó la cancha sobre el final por una dolencia en la pierna izquierdo, situación a la que Palladino se refirió afirmando: "Esperamos que no sea nada grave porque estamos felices con lo que está haciendo, aunque necesita jugar con más continuidad". (ANSA).