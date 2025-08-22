Serie A: Payero jugará en Cremonese

Payero, de 26 años y con pasado en Banfield, Boca Juniors y Talleres de Córdoba, así como también en Middlesbrough, se sumará al plantel entrenado por Davide Nicola, que quedó eliminado por penales en Copa Italia frente al Palermo, el rival de Udinese en la segunda ronda de ese torneo.

"Le deseamos a Martín la mejor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera", afirmó el comunicado del club de Friuli, al que Payero arribó hace dos temporadas y con el que festejó tres goles en 53 partidos disputados, sin especificar si esa opción de compra obligatoria está atada, como se supone, a que Cremonese logre la permanencia en Serie A.

Ascendido en los "play-off" que determinaron la tercera promoción a la máxima categoría (Sassuolo y Pisa lograron el ascenso directo en la pasada temporada), Cremonese hará su presentación en el torneo mañana frente a Milan en San Siro, en la vuelta de Massimiliano Allegri como conductor del equipo "rossonero".

Udinese será local frente a Hellas Verona el lunes, en uno de los dos partidos que cerrarán la primera fecha del campeonato italiano y también se desprendió del delantero Simone Pafundi, formado en las divisiones inferiores del club y a quien le renovó contrato hasta mediados de 2028 antes de cederlo a préstamo a Sampdoria, que actualmente milita en la segunda categoría.

Pafundi, de 19 años, se convirtió el 26 de noviembre de 2022 en el futbolista más joven en debutar en la selección mayor de Italia en el último siglo y en el tercero que lo hizo a más temprana edad a lo largo de la historia, en un amistoso con Albania en el que ingresó en los últimos cinco minutos.

Antes de aquel estreno en la "azzurra" que por entonces comandaba Roberto Mancini, quien se dijo enamorado de sus condiciones técnicas, Pafundi sólo había disputado 20 minutos en un partido de Serie A con Udinese. (ANSA).