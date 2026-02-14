Serie A: Pecados de juventud

"Sabía que sería difícil mantenernos enfocados después de haber jugado un partido importante con Napoli (al que Como eliminó el martes por penales en cuartos de final de la Copa Italia, en la que chocará ahora con Inter en duelos de ida y vuelta, Ndr) porque cuando te elogian, eso te relaja", reconoció.

"Hoy no jugamos con la motivación necesaria y eso es lo que hace la diferencia con la mentalidad de los campeones. Este es un plantel joven y se pude trabajar en ese aspecto, pero hoy me siento mal por la derrota", agregó Fabregas al final de un partido con polémicas en el que Como terminó con un hombre menos por la expulsión del español Alvaro Morata.

"Me dicen que Alvaro reaccionó a una provocación, pero esas son cosas habituales en el fútbol y no deberíamos responder cuando suceden, sobre todo de un jugador con su experiencia, de quien espero más en ese sentido. Lo que hagan o digan los rivales no debe interesarte", sentenció.

"Hoy fallamos en la actitud. Debimos haber sido más agresivos, más enérgicos y más serenos a la hora de atacar. Lo intentamos, pero en el segundo tiempo no se jugó. Ahora debemos tratar de volver a ponernos de pie frente a Milan y frente a Juventus", destacó al aludir al duelo del miércoles en San Siro pendiente de la fecha anterior y al de la próxima jornada en Turín.

