Serie A: Pescara se encomienda a Insigne

Un centenar de fanáticos de Pescara se congregaron para recibir al goleador Lorenzo Insigne, quien vuelve al club con el que logró el ascenso en 2011-12 a primera división y que actualmente ocupa el último puesto en el campeonato de la Serie B.

Los aficionados celebraron al ver llegar a Insigne, de 34 años, al centro médico de Montesilvano, donde se sometió a los controles de rigor antes de firmar el contrato que lo vinculará hasta el 30 de junio con Pescara y que contempla una extensión automática de un año en caso de lograr la permanencia en la segunda categoría.

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, y el director deportivo Pasquale Foggia también estuvieron presentes para recibir al goleador que regresa después de 14 años y que el sábado seguramente observará desde la tribuna el partido con Mantova antes de ponerse a disposición del técnico Giorgio Gorgone.

Pescara, que sumó 14 puntos al cabo de 21 fechas, corre serio riesgo de descender y por eso representa una nueva esperanza la llegada de Insigne, quien en su primer ciclo en el club celebró 18 goles en 37 partidos.

Su regreso, según se supo, fue posible gracias a la intervención de Marco Verratti, muy cercano al club y con quien compartió en Pescara el plantel que entrenaba el checo Zdenek Zeman y en el que también jugaba el artillero histórico de Lazio, Ciro Immobile, que ascendió a primera división en 2011-12.

A lo largo de su carrera, Insigne conquistó la Copa Italia (2014 y 2020) y la Supercopa de Italia (2014) con Napoli, del cual es el tercer goleador histórico junto con el legendario astro argentino Diego Maradona (115 goles) y del que se alejó un año antes de la conquista del tercer "scudetto" histórico en 2022-23.

Ahora, regresa a Pescara tras su paso por Toronto FC, franquicia de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, en el que celebró 19 goles en 76 partidos disputados durante cuatro temporadas. (ANSA).