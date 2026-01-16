Serie A: Pisa frenó a Atalanta

El montenegrino Nikola Krstovic, que ingresó a los 70, celebró su quinto gol en el torneo a los 83 y parecía que el "nerazzurro" de Bergamo festejaría su sexta victoria en los últimos siete duelos (en los que sólo tropezó frente al líder Inter), pero apareció en escena el nigeriano Rafiu Durosinmi, que saltó al ruedo a los 68, y decretó el 1-1 definitivo a los 87.

Un empate en el Arena Garibaldi (Estadio Romeo Anconetani) frente a unos 10.000 aficionados que terminó teniendo sabor a victoria para Pisa, que ganó apenas uno de los 21 partidos disputados en el torneo en el que marcha penúltimo con 14 puntos, los mismos que Fiorentina, que lo precede, y uno por encima de Hellas Verona, ambos con un partido menos que completarán el domingo ante Bologna y el lunes frente a Cremonese, respectivamente, como visitantes.

Todo suma, pensará Gilardino, más aún ante un rival encumbrado como Atalanta que pareció recuperar la memoria con la llegada de Palladino y que, de haber ganado, hubiese alcanzado en el sexto puesto al Como del español Cesc F…bregas, visitante de Lazio el lunes en el cierre de la jornada y que en la víspera resignó su invicto como local al caer por 3-1 frente a Milan en un duelo pendiente de la decimosexta fecha por la disputa de la Supercopa de Italia en Riad.

No pudo ser para el equipo de Bérgamo, que contó con el brasileño Ederson desde los 54, cuando también hizo su estreno en el plantel Giacomo Raspadori, apenas arribado desde Atlético Madrid, aunque fue el ingreso de Krstovic el que estuvo a punto de inclinar la balanza, de no ser por Durosinmi, que le amargó la tarde al visitante al convertir el gol del empate que representa una bocanada de oxígeno para un Pisa que promete dar pelea por la permanencia.

"Pisa es un rival temible jugando de local", advertía Palladino en la previa y no se equivocaba a pesar de que el equipo de Gilardino sufrió seis de sus nueve derrotas en el torneo en esa condición y necesita elevar la puntería si aspira a mantener la categoría a la que regresó en esta temporada, para lo cual está obligado a hacer una segunda ronda en el torneo más acorde con esas ilusiones. Hoy demostró que peleará hasta el final. (ANSA).