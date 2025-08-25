Serie A: Pisa recibirá a Roma en el Arena Garibaldi

“La comisión convocada por la prefectura de Pisa esta mañana reconoció el enorme trabajo realizado en los últimos meses en el Arena Garibaldi. El primer partido del Pisa como local, el sábado 30 de agosto, se jugará según lo previsto en nuestro estadio, renovado y acondicionado para la Serie A”, publicó Conti en Facebook.

El alcalde firmó la exención necesaria para garantizar que el primer partido como local del Pisa se pueda jugar ante su público luego de 34 años de ausencia en la primera división del Calcio.

El estadio requería una renovación significativa para cumplir con los estándares de la Serie A, y este lunes 25 recibió la autorización oficial.

En tanto, el club Pisa, como medida de precaución, había indicado a la Liga de la Serie A que tenía como alternativa el estadio del Cagliari, aunque esta opción no será necesaria.

En las próximas semanas, aprovechando la pausa del campeonato por la fecha FIFA, se ultimarán los detalles para entregar el estadio completamente renovado.

“En los próximos días se finalizarán algunas obras. Para que comience el proceso organizativo, como ya ha sucedido en el pasado, he decidido asumir la responsabilidad y firmar una exención que permitirá que el partido Pisa-Roma se juegue en el Arena Garibaldi”, explicó Conti.

“Bajo nuestra administración, el club Pisa siempre ha jugado en casa. Esto no era algo que se diera por sentado. Estábamos preparados, invirtiendo en seguridad, capacidad y un trabajo extraordinario. El sábado será una celebración y un logro que pertenece a la ciudad, al club y a toda la afición”, completó Conti. (ANSA).