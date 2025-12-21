Serie A: Pisa rescató agónico empate ante Cagliari

Matteo Tramoni sorprendió al abrir el marcador a los 44', de penal, para Pisa, que selló el empate definitivo a los 89' mediante Stefano Moreo luego que Michael Folorunsho (59') y el turco Semih KÕlicsoy (71') revirtieran transitoriamente el resultado para Cagliari.

"Me siento muy bien, sobre todo por cómo empezó el equipo.

Quizás podríamos haberlo hecho aún mejor en la primera parte y sentenciar el partido antes. También me gustó la buena reacción cuando estábamos abajo", afirmó el DT del Pisa, Alberto Gilardino.

"Claro que todavía tenemos mucho trabajo por hacer, porque recibimos dos goles que podríamos haber evitado. Folorunsho estaba solo en el área y apareció entre la defensa. Y en el segundo gol, malinterpretamos la situación", lamentó el ex delantero campeón mundial con Italia en Alemania 2006.

El DT del Pisa, que incluyó al brasileño Lorran a los 82', también expresó su satisfacción por el aporte de "energía y calidad de las nuevas incorporaciones" del plantel.

"Fue un beneficio para todos. Al final, nos llevamos un punto en un campo difícil. Pero sobre todo, comparado con partidos anteriores, es un buen paso adelante: también hemos recuperado la despreocupación que nos faltaba", completó Gilardino.

Pese al empate como visitante, Pisa sigue en el penúltimo puesto del torneo, ahora con 11 puntos, cuatro menos que Cagliari, que alineó al colombiano Yerry Mina (amonestado) y al uruguayo Juan Rodríguez.

"Perdimos 4 puntos en nuestros últimos tres partidos en casa.

Somos menos impresionantes en los momentos clave. A veces se necesita un poco de astucia. Cagliari estuvo por debajo de su nivel en la primera parte, nos costó mucho en jugadas de balón parado", analizó a su vez el DT Fabio Pisacane.

"Ellos estuvieron mejor en la segunda parte, pero no se pueden desperdiciar 2 puntos así. Es una pena. Teníamos el control.

Estamos pagando las consecuencias de ser demasiado ingenuos a veces", lamentó el entrenador del Cagliari.

"Teníamos la idea de jugar al ataque. En la segunda parte, metí a (Riyad) Idrissi porque quería más frescura, y metí a (Marco) Palestra. Bien, pero ganar el partido de hoy habría sido importante", insistió Pisacane. (ANSA).