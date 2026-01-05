Serie A: Pisa y Como abren la fecha 19

El partido se jugará en el estadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, donde el Pisa del DT Alberto Gilardino buscará su segundo triunfo en el campeonato en el que marcha último con sólo 12 puntos, la misma cantidad que Hellas Verona y Fiorentina.

Pisa, que volvió a la Serie A después de 34 años, cayó al fondo de la tabla de posiciones luego de empatar 1-1 como visitante contra Genoa, que tras la fecha 18 del torneo quedó decimoséptimo con 15 unidades.

El equipo dirigido por Gilardino, campeón mundial con Italia en Alemania 2006, sólo venció por 1-0 al Cremonese (por la undécima fecha) en sus partidos como local, condición en la que suma 3 empates y sufrió 5 derrotas.

Por su parte, el Como del DT español Cesc Fábregas, campeón mundial con la "Furia" en Sudáfrica 2010, buscará mañana extender su exitoso presente, que lo muestra sexto en la Serie A con 30 unidades.

Esa ubicación le permite al Como soñar por ahora con una clasificación a la próxima edición de la Conference League, aunque mantiene la ilusión de obtener un boleto a la Europa League e incluso a la Champions League.

Por ahora, Inter, líder con 39 puntos, se clasifica al torneo más importante de clubes europeo con Milan (38), Napoli (37) y Juventus, que suma 33 unidades, la misma cantidad que Roma, actualmente en la quinta colocación que otorga un boleto a la próxima Europa League.

La buena noticia para Fábregas es que mañana podrá volver a contar con el zaguero brasileño Diego Carlos, ausente en el triunfo por 1-0 como local ante Udinese por la fecha 18 porque debía cumplir un partido de suspensión.

Otro motivo de alegría para Fábregas es que ante Pisa podrá volver a alinear desde el inicio al juvenil atacante argentino Nicolás Paz, quien suma 6 goles en el torneo y sólo ingresó en el complemento ante Udinese tras haber acusado una molestia antes del comienzo del duelo disputado el pasado sábado 3.

