Serie A: Posiciones y goleadores

Posiciones: Equipos Pts J G E P Gf Gc Inter 61 25 20 1 4 60 21 Milan 54 25 15 9 1 41 19 Napoli 50 25 15 5 5 38 25 Roma 47 25 15 2 8 31 16 Juventus 46 25 13 7 5 43 23 Como 42 25 11 9 5 39 19 Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 Bologna 33 25 9 6 10 34 32 Lazio 33 25 8 9 8 26 25 Sassuolo 32 25 9 5 11 29 35 Udinese 32 25 9 5 11 28 38 Parma 29 25 7 8 10 18 31 Cagliari 28 25 7 7 11 28 35 Torino 27 25 7 6 12 25 44 Cremonese 24 25 5 9 11 21 33 Genoa 24 25 5 9 11 29 37 Lecce 24 25 6 6 13 17 31 Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 Pisa 15 25 1 12 12 20 42 Verona 15 25 2 9 14 19 43.

Máximos goleadores: - Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter).

- Con 9: Nico Paz (Como).

- Con 8: Christian Pulisic y Rafael Leao (Milan); Anastasios Douvikas (Como); Kenan Yildiz (Juventus); Rasmus Hojlund (Napoli).

- Con 7: Nikola Krstovic (Atalanta); Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram (Inter); Riccardo Orsolini y Santiago Castro (Bologna); Keinan Davis (Udinese); Emmanuel Orban (Hellas Verona); Moise Kean (Fiorentina); Mateo Pellegrino (Parma).

- Con 6: Gianluca Scamacca (Atalanta); Matías Soulé (Roma); Rolando Mandragora (Fiorentina); Lorenzo Colombo (Genoa); Scott McTominay (Napoli); Nikola Vlasic (Torino). (ANSA).