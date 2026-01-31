Serie A: Postulantes al ruedo

(di Matteo Spaziante) (ANSA) - MILAN, 31 GEN - El líder Inter visitará a Cremonese en la vigesimotercera fecha del campeonato por la que mañana también jugarán Juventus y Atalanta, en campo de Parma y de Como, tras asegurarse un lugar en los "play-off" por un pasaje a octavos de final de la Champions, como lo hizo el "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu

Inter resultó ser el más favorecido en el sorteo efectuado el viernes por la UEFA, pues le tocó como rival el noruego Bodo Glimt (lo visitará el 18 de febrero en la ida y lo recibirá en la revancha seis días después), razón por la cual podrá enfocarse en el campeonato que comanda con 52 puntos y cinco de ventaja sobre Milan, su clásico rival

El equipo de Chivu cantó victoria el miércoles en Dortmund frente al Borussia por 2-0 y llega precedido también por la paliza que le propinó al colista Pisa en el Giuseppe Meazza en la fecha anterior al duelo con el también ascendido Cremonese, al que en ese escenario vapuleó por 4-1 cuando chocaron en noviembre por la sexta jornada

Un estadio en el que el equipo de Davide Nicola se presentó en su regreso a primera ganándole al Milan en la primera fecha, batacazo que mañana intentará reeditar ante su público en el Giovanni Zini para seguir sumando puntos en su objetivo de mantener la categoría, algo de lo que su entrenador sabe y mucho

El desgaste por la doble competencia obliga a Chivu a rotar la formación titular que saldrá en busca de la séptima victoria en fila como visitante, condición en la que sufrió su última derrota el 25 de octubre frente a Napoli el 25 de octubre en la octava jornada, dos fechas después de la victoria frente a Cremonese

Apenas dos goles recibió la valla que defiende el suizo Yann Sommer en esos últimos seis partidos fuera de casa, aunque el cansancio acumulado podría jugarle en contra al igual que las lesiones, rubro en el que a las bajas del neerlandés Denzel Dumfries, de Nicoló Barella y del turco Hakan Calhanoglu sumó la del brasileño Carlos Augusto

Por los laterales Chivu sólo podrá contar con Federico Dimarco y el brasileño Luis Henrique y en el mediocampo estarían el bosnio-croata Petar Sucic, el armenio Henrikh Mkhitaryan y el polaco Piotr Zielinski

En la ofensiva jugarán el capitán argentino Lautaro Martínez, goleador del torneo con 12 festejos (con 127 está a uno de alcanzar a Alessandro Altobelli como cuarto artillero histórico de Inter en Serie A), junto al juvenil Francesco Pio Esposito

El "Toro" le convirtió cuatro goles en tres partidos a Cremonese, razón por la cual Nicola advirtió en la previa: "Inter es un equipo de otro planeta, por calidad, por organización y por juego colectivo". "Sabemos de su capacidad y sabemos qué tipo de partido nos espera", dijo Nicola, que también sufrirá bajas, entre las que se destacan las del argentino Martín Payero y la del paraguayo Antonio Sanabria

"Estas son las oportunidades que se presentan para construir una mentalidad ganadora", advirtió Nicola, al explicar que "en las situaciones más complicadas se sientan las bases para lograr los objetivos"

A la espera de una "ayuda" poco probable de Cremonese y a diez puntos de la cima está Juventus, que un par de horas más tarde saldrá a la cancha para enfrentar a Parma en el Ennio Tardini con opciones de desplazar del cuarto puesto, en caso de una victoria, a una Roma que visitará a Udinese el lunes en uno de los duelos que cerrarán la fecha. El otro lo animará el escolta Milan el martes, en campo del Bologna

El equipo de Luciano Spalletti empató sin goles con Mónaco en la Champions sin haber pateado al arco y desperdició la chance de lograr el pasaje directo a octavos, instancia que buscará en los "play-off" frente al aguerrido Galatasaray, según determinó el sorteo

"No hicimos un buen partido y no me gustó porque no quiero que el equipo se sienta cómodo en una zona de confort", destacó con lenguaje de manual de autoayuda, al afirmar que frente a Parma espera "ver una reacción" a pesar de la seguidilla de partidos que, a decir de Spalletti, no son algo para lamentar sino "una situación para aprovechar"

En lo que hace al rival en Champions apuntó a dos viejos conocidos: el nigeriano Victor Osimhen, con quien celebró el "scudetto" en sus tiempos en Napoli, y el argentino Mauro Icardi, a quien dirigió en Inter y del cual dijo: "Es uno de los mejores delanteros que pasaron por mis manos"

Atalanta se las verá en los "play-off" con Borussia Dortmund, campeón de la Champions en 1996-97 y dos veces finalista del torneo continental en el que cayó de local frente a Inter en el cierre de la fase de liga

Pero antes deberá afrontar un difícil compromiso en casa de un Como que viene de golear por 6-0 a Torino como local tras superar por 3-0 a Lazio en el Olímpico de Roma

El equipo del español Cesc Fabregas marcha sexto con 40 puntos y con cinco de ventaja justamente sobre el "nerazzurro" de Bérgamo comandado por Raffaele Palladino, que deberá estar atento al griego Anastasios Douvikas, quien "está bien y a disposición", según anticipó su DT

Atalanta no contará con el goleador nigeriano Ademola Lookman, quien ni siquiera fue convocado porque podría partir al Atlético Madrid, aunque no se descarta por completo su eventual arribo al Napoli, necesitado de refuerzos

También Atalanta dejó pasar el tren para meterse en octavos de la Champions al caer por 1-0 frente a Union Saint-Gilloise, que ni siquiera se clasificó para los "play-off", y mañana rendirá examen frente a Como en una jornada que completarán Torino y Lecce, dos que pelean por un objetivo bien distinto que no es otro que la permanencia

Se dice que el partido frente a los dirigidos por Eusebio Di Francesco, que marchan apenas por encima de los tres equipos que hoy descenderían (Fiorentina, Hellas Verona y Pisa) es la última chance para el DT "granate" Marco Baroni luego de cuatro derrotas en fila que lo dejan a cinco puntos de distancia de su rival de turno y a seis de la zona roja

"Debemos corregir nuestros defectos para seguir avanzando en pos del objetivo", advirtió Di Francesco, al reconocer que Torino no será un rival accesible a pesar de su racha adversa porque "saldrá a jugar ante su público con hambre de revancha". Si no convierte rápido en el Estadio Olímpico de Turín, la condición de local podría llegar a jugarle en contra. (ANSA)