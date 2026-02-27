Serie A: Prohibido fallar

(di Mario Zaccaria) (ANSA) - VERONA Y NAPOLES, 27 FEB - Napoli, último campeón del fútbol italiano, visitará mañana a Hellas Verona, uno de los dos colistas del torneo, en uno de los adelantos de la vigesimoséptima fecha que se ponía en marcha este viernes y por al que el sábado también saldrá al ruedo el líder Inter, en Milán frente a Genoa, buscando extender su ventaja en la cima.

El "nerazzurro" del rumano Cristian Chivu manda con 10 puntos de ventaja sobre el escolta Milan, al que enfrentará en el "Derby della Madonnina" el 8 de marzo por la próxima jornada, y le sacó 14 al Napoli de Antonio Conte, que recupera "soldados" y necesita recuperar terreno también para no despedirse anticipadamente del trono que ocupa.

Tampoco quiere despedirse, pero de la máxima categoría, Hellas Verona, aunque con apenas dos victorias y solo 15 puntos parece condenado de antemano a pesar del golpe de timón que intentó con la asunción como técnico interino de Paolo Sammarco, reemplazante del despedido Paolo Zanetti que desde su asunción sumó un empate y dos derrotas.

No la tendrá fácil mañana frente a un Napoli con sed de revancha tras el empate con Roma y la derrota con Atalanta que necesita reencontrarse con el triunfo para no comprometer tampoco su clasificación a la próxima Champions, único objetivo que parece posible a estas alturas pues comparte el tercer puesto con el "giallorosso", favorecido en parte por el bajón de una Juventus que perdió el cuarto puesto y marcha a 4 puntos de distancia.

Conte ensayó durante la semana con algunos jugadores recuperados de sus lesiones, entre ellos el camerunés André Zambo Anguissa, que parecía listo para volver al ruedo después de cuatro meses, pero postergó su vuelta al menos como titular hasta la próxima semana, cuando Napoli reciba al Torino, porque todavía le falta rodaje.

Sin poder contar tampoco con el británico Scott McTominay, Conte al menos sí tendrá a disposición a Matteo Politano y tendrá en el banco al belga Romelu Lukaku, autor de un doblete en un amistoso disputado entre semana y quien aprovecharía este partido para seguir sumando minutos.

El danés Rasmus Hojlund, goleador del equipo con 8 festejos, iniciaría en la delantera junto con el brasileño Alisson, cuyo compatriota Juan Jesús también se anuncia como titular, mientra Giovane lo haría como suplente, al igual que el uruguayo Mathías Olivera.

Como suplente se anuncia también al colombiano Daniel Mosquera en Hellas, al que como si algo le faltara tampoco podrá contar con su goleador, el nigeriano Emmanuel Orban, autor de 7 de los 19 goles que convirtió su equipo en el campeonato, en contraste con los 46 recibidos que explican en parte el por qué de su posición en la tabla. (ANSA).