Serie A rebate a un comisario de la UE en la disputa por un partido de liga en Australia

28 ago (Reuters) - La Serie A italiana ha calificado de "excesivas" las críticas de un comisario de la Unión Europea a la decisión de celebrar un partido de la temporada regular entre el AC Milan y el Como en Australia a principios del año que viene.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) autorizó en junio a la Serie A a celebrar el partido en Perth el próximo mes de febrero, mientras el estadio milanés de San Siro se utiliza para los Juegos Olímpicos de Invierno, aunque la UEFA y la FIFA aún deben dar su visto bueno. Los clubes españoles Villarreal y Barcelona también buscan disputar un partido de LaLiga en la ciudad estadounidense de Miami en diciembre. El comisario de Deportes de la UE, Glenn Micallef, afirmó que estas medidas sin precedentes suponen una "traición a los aficionados".

"Estoy profundamente decepcionado por las propuestas de organizar partidos de la liga nacional fuera de Europa", escribió el responsable maltés en la red social X el miércoles.

"Para mí está claro: las competiciones europeas deben jugarse en Europa. El fútbol europeo debe permanecer en Europa".

"Creo que los clubes deben la mayor parte de su éxito a sus fieles seguidores y comunidades locales. (...) Trasladar las competiciones al extranjero no es innovación, es traición".

En un comunicado, la Serie A se mostró "asombrada" por las declaraciones de Micallef, añadiendo que subestimaba "la complejidad y el valor estratégico de las iniciativas destinadas a promover el fútbol italiano a escala mundial".

"Hablar de traición por un solo partido, de un total de 380 partidos de la Serie A, parece una postura excesiva, que corre el riesgo de alimentar un debate populista", prosigue el comunicado.

"Llevar un partido al extranjero no significa exportar el campeonato, sino dar a conocer a nuevos públicos la excelencia del fútbol italiano".

"A cambio de un pequeño sacrificio exigido a los aficionados del Milan y del Como, (ellos) se beneficiarán (...) en términos de mayor visibilidad y popularidad en todo el mundo". (Información de Nick Mulvenney en Sídney; edición de Peter Rutherford; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)