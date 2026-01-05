Serie A: reencuentro agridulce

Giorgio Scalvini a los 12' convirtió el gol de la victoria para el plantel que hoy comanda Rafaele Palladino, que pudo haberse llevado un triunfo más holgado de no ser porque el VAR, que convalidó como lícita aquella conquista, le anuló luego el festejo a Gianluca Scamacca, cuando celebraba el segundo a los 28' por posición adelantada.

Poco importó porque Atalanta terminó conquistando con una dosis de suspenso en el final su sexta victoria en el campeonato, para escalar provisoriamente al octavo puesto con 25 puntos, uno menos que Bologna, que tiene dos partidos menos y mañana visitará a Inter, y uno por encima de Lazio, que recibirá en el Olímpico al campeón Napoli.

Roma, que no sabe de empates en lo que lleva disputado del torneo, sufrió su séptima derrota, volvió a tropezar con un rival directo en la lucha por la clasificación a las Copas europeas y ahora marcha en el quinto lugar con 33 unidades, las mismas que Juventus que empató 1-1 de local con Lecce y la desplazó por tener más goles a favor (24 contra 20).

En un partido previo al cual se observó un respetuoso minuto de silencio en el New Balance Arena, ante unos 23.000 espectadores, en homenaje a las víctimas de la tragedia en Crans Montana, Suiza, mientras se celebraba el Año nuevo, Atalanta terminó cantando victoria para desazón de su ex entrenador.

"Estuve con los jugadores de Atalanta porque el afecto que nos tenemos después de tantos años compartidos sigue vigente", afirmó Gasperini, antes de ponerse en marcha el duelo frente a sus ex dirigidos en su regreso a Bérgamo, que lo acogió con una bienvenida acorde con su condición de "ciudadano ilustre".

"Recibí muestras de afecto extraordinarias", reconoció el DT que llevó al "nerazzurro" de regreso a los primeros planos del fútbol italiano y europeo durante sus nueve años de gestión como técnico de Atalanta, aunque aclaraba que "hoy somos rivales y cada cual peleará por sus propios objetivos, más allá de la amistad que nos une".

"Estas son las cosas más lindas que tiene el fútbol", completó Gasperini, "de la mano del cual vivimos años extraordinarios, los mejores en la historia de Atalanta", a decir del director ejecutivo del club, Luca Percassi, al afirmar que "él permanecerá por siempre en el corazón de Bérgamo, pero las bellas historias también tienen un final".

Los aficionados de Atalanta desplegaron banderas para homenajear a Gasperini y su pasado de gloria en el club, aunque alguna de ellas no expresó ese afecto que ambos se prodigan públicamente porque afirmaba: "Las bellas historias se juzgan también por como terminan. Una lástima" (palabra esta última escrita con los colores giallorossi).

Las restantes, en cambio, apuntaban "a los nueve años compartidos que permanecerán por siempre en nuestra memoria" y "a la década gloriosa" o "a una separación que resultó un golpe al corazón" y a un "reencuentro emocionante", al tiempo que le daban la "bienvenida a Gasp, un símbolo imborrable de Bérgamo campeón", aludiendo al título inédito logrado con el DT en la Europa League.

Después, cuando la pelota comenzó a rodar tras el pitazo del árbitro Michael Fabbri, la amistad quedó de lado y Atalanta celebró con el brasileño Ederson en cancha hasta los 72' un triunfo vital ante una Roma que volvió a tropezar a pesar de haber contado con opciones como para empatar y con los argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé, que dejó la cancha a los 66'. (ANSA).