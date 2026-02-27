Serie A: Repartieron puntos

Parma, que iba en busca de su cuarta victoria consecutiva en el campeonato, arrancó perdiendo, pero terminó empatando en un gol con Cagliari, en un duelo que abrió la vigesimoséptima fecha y que animaron dos equipos que pelean por la permanencia en primera división.

Michael Folorunsho, que volvió al plantel tras recuperarse de una lesión, abrió la cuenta a los 62' para el equipo dirigido por Fabio Pisacane, que llegaba precedido por otro empate, en este caso sin goles frente a Lazio tras dos derrotas en fila, pero Gaetano Oristanio estableció el 1-1 definitivo a los 83' para los del español Carlos Cuesta.

Sin el colombiano Yerry Mina, expulsado en el duelo previo, el equipo sardo estuvo cerca de dar la sorpresa con el gol de Folorunsho, que convirtió apenas un minuto de ingresar a la cancha, pero Parma reaccionó a tiempo y extendió su racha sin derrotas después de las que sufrió a manos de Atalanta y de Juventus.

Luego de esos traspiés, el equipo de Cuesta festejó victorias frente a Bologna, Hellas Verona y ante Milan, en San Siro, el domingo pasado con gol del argentino Mariano Troilo, hoy titular al igual que sus compatriotas Lautaro Valenti (reemplazado a los 90' por Franco Carboni) y Mateo Pellegrino, goleador del equipo con siete festejos.

También jugó desde el inicio el argentino-paraguayo Christian Ordóñez, que dejó la cancha al final del primer tiempo, mientras que su compatriota Nahuel Estévez y el argentino-estadounidense Benjamín Cremaschi saltaron al ruedo a los 74' y a los 90', respectivamente.

Unos 17.000 aficionados se dieron cita en el estadio Enio Tardini en un partido en el que Cagliari se reencontró con el gol después de tres partidos, pero no pudo festejar porque la victoria se le escapó de entre las manos frente a un Parma que acertó sobre el final y extendió su racha invicta. (ANSA).